“Om 8.01 uur moest ik al mails zenden.” Twintig en een burn-out: Lisa (27) had er drie. Wat zegt dat over onze werkcultuur?

“Als we comfortfood willen, gaan we er los over.” In de weekends durft actrice Hilde De Baerdemaeker voluit te kiezen voor heerlijke verwennerij. Je kan het haar niet kwalijk nemen, met werkdagen die soms twaalf uur duren. Ontspannen doet ze het liefst in haar eigen privésauna, en nog op een aantal andere manieren.

27 november