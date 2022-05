“Om 10 uur wil ik al een pak friet.” Q-dj Maarten Vancoillie worstelt met gezond eten tijdens shiftwerk

Gezonde, verse maaltijden koken is niet altijd makkelijk wanneer je een fulltime job hebt. En voor mensen die in shifts werken is dat nog veel moeilijker. Q-dj Maarten Vancoillie weet dat als geen ander. “Ik moet op het werk vaak op mijn honger zitten.” Diëtiste Lotte Lemoine geeft in haar nieuwe boek ‘Gezond shiftwerk’ tips om toch een gezonde levensstijl aan te houden. “Als je maaltijden overslaat, ben je op den duur zo uitgehongerd dat je geen gezonde keuzes kan maken.”

Q-dj Maarten Vancoillie presenteert samen met collega Dorothee Dauwe de ochtendshow om 6 uur. Daardoor moet hij noodgedwongen op onregelmatige uren eten. “Eigenlijk eet ik vier maaltijden per dag”, zegt hij. “Ik sta ‘s ochtends op om 3.45 uur en eet om 4 uur een enorme kom havermout, soms met stukjes banaan. Dorothee lacht geregeld met de grote hoeveelheid, maar anders kan ik echt niet presenteren. Na de show om 10 uur eet ik nog eens en ’s middags en ’s avonds ook. Dorothee heeft dan weer een totaal ander ritme. Zij eet bijvoorbeeld pas voor de eerste keer na de show, maar dan zou ik allang verhongerd zijn. (lacht)”

“Ik heb toch wel moeite met een regelmatig eetschema aan te houden en om op gewicht te blijven. Om 10 uur zou ik een pak friet naar binnen kunnen werken, maar dan houd ik me toch maar in. (lacht) Ik laat me niet volledig gaan en probeer relatief gezond te eten. De ene dag lukt dat al beter dan de andere.”

Quote Na de ochtends­how om 10 uur heb ik alweer honger, maar we kunnen op het werk pas vanaf de middag slaatjes en warme maaltijden kopen. Q-dj Maarten Vancoillie

“In de avond heb ik — of beter gezegd — maak ik vaak geen tijd om een slaatje of zoiets te bereiden voor de volgende dag. Ik heb thuis drie kinderen, meestal gebruik ik hen als excuus. (lacht) Maar daardoor moet ik op het werk vaak op mijn honger zitten. Na de ochtendshow om 10 uur heb ik alweer honger, maar we kunnen pas vanaf de middag volwaardige slaatjes en warme maaltijden kopen, ook al zijn er veel shiftwerkers.”

“Wat ik aan andere shiftwerkers zou meegeven? Probeer geen te zware maaltijden te eten. Eet voldoende zodat je de dag door geraakt, maar dus geen pak friet om 10 uur. (lacht) En vermijd alcohol doorheen de week, maar dat is misschien een goede tip voor alle werkende mensen.”

Valkuilen

Diëtiste Lotte Lemoine legt uit waar shiftwerkers vooral op moeten letten. “De grootste valkuilen zijn onder meer de onregelmatige momenten waarop je kan eten”, zegt ze. “Mensen slaan makkelijk maaltijden over, waardoor ze meer goesting krijgen in zoete of vetrijke dingen. Daardoor kan je verdikken en een verhoogde cholesterol krijgen, en ben je makkelijker vermoeid. Mensen die nachtshifts hebben, kunnen ook problemen ondervinden met hun spijsvertering doordat voedsel slechter verteert ’s nachts.”

“Of het nefast is voor je metabolisme? Dat hangt van persoon tot persoon af. Wanneer je tijdens je werkdagen een goede planning kan aanhouden, valt dat wel mee. Maar als je maaltijden overslaat, een hele shift amper eet en je volpropt ’s avonds voor bedtijd, is dat natuurlijk niet bevorderlijk.”

“Ik heb acht jaar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gewerkt op oncologie en obesitas, voor ik mijn eigen praktijk ‘Gezond met Lotte’ startte. Daar merkte ik dat veel verpleegkundigen door hun shiftwerk moeite hadden met een gezonde levensstijl te handhaven. Dat bracht me op het idee om een workshop te organiseren. Een jaar geleden contacteerde een chemiebedrijf me dan met de vraag om een boek op maat van hun personeel te maken. Intussen weten mensen me wel te vinden voor advies rond shiftwerk.”

“In ‘Gezond shiftwerk’ bied ik zowel advies als recepten aan. Ik leg uit hoe je een goede planning opmaakt, om zo dat onregelmatige eten te doorbreken, hoe je gezonde keuzes maakt en welke aandachtspunten belangrijk zijn als je op onregelmatige uren werkt. Je leert ook voedingsetiketten correct te lezen, en je krijgt dertig recepten, die bijvoorbeeld ook aangeven of iets makkelijk in te vriezen of mee te nemen is. Het is dus niet enkel een kookboek, het is echt een totaalpakket.”

Tips en tricks

Lotte geeft nog drie praktische tips mee voor shiftwerkers.

1. Planning

“Maak per shift een planning op. Kijk op welke momenten je volwaardige maaltijden of tussendoortjes kan eten. Dat is de basis. Ik merk uit eigen ervaring dat het zonder planning vaak in het honderd loopt. Als je maaltijden overslaat, ben je op den duur zo uitgehongerd dat je geen gezonde keuzes maakt. Dan bestel je veel fastfood en koop je een Snickers of Mars uit de snackautomaat in plaats van voor een gezonde hap te kiezen.”

2. Gezonde voeding aanbieden

“Bedrijven kunnen op hun beurt ook een steentje bijdragen door gezonde voeding aan te bieden. Het chemiebedrijf waarmee ik samenwerkte, bood bijvoorbeeld dagelijks voor elke shift gratis, verse soep aan. Dat is een heel goede tip. Of wekelijks een tafel met vers fruit vullen is ook een goed alternatief voor voedingsautomaten met koekjes.”

3. Eiwitrijk tussendoortje

“Eet een eiwitrijk tussendoortje zoals Skyr of volkoren crackers met hummus. Als je dan om een of andere reden een maaltijd moet overslaan, gaan die eiwitrijke voedingselementen je langer verzadigen. Daardoor ga je je niet overeten en kan je gezondere keuzes maken wanneer je na je shift wel kan eten.”

Het boek van Lotte is te koop op haar website.

