Olivia Borlée & Elodie Ouedraogo presenteren de trends van de herfst: "We gaan vechten voor ons succes"

15 september 2018

08u57 1 Nina De gouden olympische medaille hebben ze al. Nu proberen (ex)-atleten Elodie Ouedraogo (37) en Olivia Borlée (32) het allerhoogste niveau te bereiken met hun luxesportmerk 42/54. Al loopt dat niet altijd van een leien dakje.

Ergens op een troosteloos hangardomein in Antwerpen-Noord. Tussen twee poses in, van zodra de fotograaf even van lens verandert, of bij elke outfitwissel, geen moment laten Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée onbenut om van alles te bespreken over 42/54, het modemerk dat ze in 2016 samen uit de grond stampten. Eind deze maand trekken de twee toppers van de Belgische atletiek naar de modeweek van Parijs om hun nieuwe collectie voor te stellen en er moet nog van alles geregeld worden. De druk ligt hoog, want er is maar één missie: in de gunst vallen van de grootste boetieks ter wereld. Intussen werkt Elodie nog bij Woestijnvis en treedt ze binnenkort aan in ‘Dancing with the Stars’ op VIER. Olivia daarentegen wil nog geen kruis maken over haar atletiekcarrière en traint na de kantooruren in alle luwte samen met haar heroïsche broers Kevin, Jonathan en Dylan. So little time, so much to do.

Jullie showen de najaarstrends, welke vinden jullie cool?

Elodie: “Ik vind de look in het zilver heel tof. Ik weet niet of ik het zelf zou dragen, maar ik vind het intrigerend. De luipaardtrend blijft voor mij een moeilijke. De lijn tussen net cool en net erover is zo dun en ik weet niet of ik zelf daarin het goede evenwicht zou vinden.”

Olivia: “Ik ben het eens met Elodie. Hoe die trend zo lang kan aanslepen, begrijp ik niet. Elke keer dat ik denk dat het nu voorbij is, komt het met dubbele kracht terug. C’est pas mon truc. Geef mij dan maar de mooie prints van Christian Wijnants. Superchic!”

En wat met de eightieslook, Elodie? Je groeide op in dat tijdperk.

Elodie: “In de sport kon ik de eighties wel smaken. Dat was de tijd waarin vrouwelijke atletes scrunchies in hun haar droegen en fluo badpakken met een riempje in de taille. Ze durfden op de piste nog hun persoonlijkheid tonen met hun outfits. Dat is spijtig genoeg een beetje verdwenen. Nu heeft iedereen hetzelfde aan, met dezelfde sponsormerken, en doen ze weleens zot met hun nagels of kapsel, maar daar blijft het dan ook bij. Serena Williams probeert dat te doorbreken, maar Roland Garros heeft haar onlangs teruggefloten. Terwijl ik dat net de max vond. Die coole loopuitrusting mag zeker terugkomen.”

