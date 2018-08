Oh wee decolleté: welke beha draag je het best onder je zomerjurk Sophie Vereycken

05 augustus 2018

10u30

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Met het warme zomerweer van de afgelopen weken houden we het liefst zwoel en luchtig. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want hoe langer de dagen, hoe korter van stof. Sun's out, en hetzelfde mag gezegd worden van menig décolletage. Met deze tips wordt het je echter nooit te heet onder de voeten.

Mooi hoor, zo'n bustier, racer back of lage rugpartij. Het enige probleem is dat je geen flauw idee hebt wat je er in godsnaam onderaan kan dragen. Wij gelukkig wél. Graag gedaan!

1. Strapless

Een strapless jurk vraagt om een strapless beha. Simple comme bonjour, toch? Niet helemaal. Wie wil vermijden dat je heel de tijd alles naar boven sjort en er dus op elke foto uitziet alsof je de vogeltjesdans doet, gaat beter op zoek naar een bustier of body suit. Die hebben meer stof, en dus meer grip. Bovendien steunen ze meestal op je middel, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken dat je kleed plots ergens op de grond belandt zodra je in een vlaag van enthousiasme je armen in de lucht gooit.

2. Lage rug

Met een jurk met een lage rug scoor je altijd, zowel een geschikte outfit als een date. Maar wil dat dan automatisch zeggen dat je die beha thuis moet laten? Alleen als je je daar comfortabel bij voelt. Zo niet kan je altijd een low back strap aan de sluiting van je beha bevestigen. Dat zorgt ervoor dat die een paar centimeter lager komt, zodat het bandje nergens meer te bespeuren is. Afhankelijk van je jurk kan een halterbeha ook een optie zijn. Heeft je outfit helemaal geen stof aan de achterkant? Dan kies je best voor een plakbeha.

3. Zijdecolleté

Eerlijk is eerlijk: aan een zijdecolleté kan je weinig doen. Op het eerste zicht lijkt een plakbeha de ideale oplossing, maar bij losvallende kleedjes bestaat het gevaar dat je buurman of -vrouw óók weet hoe je alles op z'n plaats houdt. Dan maar het andere uiterste: een opvallende beha of bralette die je outfit net complimenteert.

4. Plunge decolleté

Hier heb je twee opties. Optie 1: kies voor een kanten beha die perfect bij je outfit past en subtiel tevoorschijn komt, zonder dat het lijkt alsof dat niet de bedoeling was. Optie 2: haal een extra diep uitgesneden beha in huis voor een avondje onbezorgd shaken op de dansvloer.

5. Racerback

Je ziet deze niet alleen in de sportschool, ook op feesten is de racerback erg populair. Niet verwonderlijk, het oogt elegant en je zet er die vrouwelijke schouderpartij mee in de kijker. Helaas is het écht geen zicht wanneer er behabandjes onderuit komen piepen. In dat geval kan je kiezen voor een halterbeha of met behulp van een behaclip de bandjes van je eigen beha naar binnen trekken.