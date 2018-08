Oh hiiiii: Urban Outfitters lanceert eigen make-uplijn Nele Annemans

28 augustus 2018

18u18

Bron: The Cut 0 Nina Van Koreaanse huidverzorgingsproducten tot natuurlijke schoonheidsproducten: Urban Outfitters heeft altijd al een indrukwekkende beautyafdeling gehad. Maar nu komt de hippe modeketen met zijn make-uplabel Ohii, uitgesproken als het Engelse 'Oh hiiiii'.

Ohii heeft alle kenmerken van millennialbeautylijn: minimalistische doch esthetisch verantwoorde verpakkingen, producten voor meerdere doeleinden die je makkelijk kan meenemen in je tas om je gezicht wat op te smukken als je onderweg bent, en zelfs een zilverachtig metalen gezichtsmaskers om mee te kunnen met de Instagramtrend.

De Ohii-producten zijn vooral bedoeld om je make-uplook af te werken of te verbeteren. Zo bevat de nieuwe lijn geen foundation, maar wel een pen om je een meer open en wakkere blik te geven en een highlightkit om de lichtste punten van je gezicht te accentueren. Je vindt er ook tal van producten in voor je lippen zoals een vloeibare lipstick en een 3D-lipgloss. Het beste nieuws? Je kan alles kopen aan een vriendelijk prijsje. Zo zullen de prijzen variëren tussen € 8,5 voor de handcrèmes tot € 20 voor een twee oogschaduwpaletten.

De make-yuplijn Ohio is vanaf 10 september verkrijgbaar in de winkels van Urban Outfitters en via ohii.com.