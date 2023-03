“Oei, ze is haar broek vergeten ...” De ‘no pants’-look is de nieuwste modetrend

Dat de modewereld barst van de opvallende trends is intussen geen verrassing meer. Maar verschijnen in slechts je onderbroek oftewel gewoon zonder broek prijkt nu toch wel bovenaan dat lijstje. Dat is de ‘no pants’-trend. Het is te zien van New York tot Parijs, op de catwalks van talloze modehuizen en bij de bekendste sterren. Kortom, broeken zijn in 2023 hélemaal overrated .

Dames, laat jullie broeken voortaan in de kast liggen. Althans diegenen die mee willen zijn met de nieuwste trend van het moment. Zo is de ‘no pants’-look de allerlaatste rage. En eentje waar haast alle grote modehuizen en celebs fan van zijn. Gedurfd is het zeker, verschijnen in slechts je ondergoed of ja, met je benen (én billen) bloot. Maar wat is het leven zonder een beetje spanning, toch?

Volledig scherm Modeshows 2023 Coperni, Dion Lee en Miu Miu. © Estrop/Alberto Urso/Aitor Rosas Sune/WWD/Penske Media via Getty Images

Bloot, bloter, blootst

Deze populaire, maar vreemde broekloze look dook voor het eerst op in 2022 op de catwalks van onder andere Burberry, Coperni en Simkhai. Dit jaar zagen we het in de nieuwste lente- en zomercollecties van Christian Siriano, Chanel, Tom Ford, Miu Miu en Prada. Modellen verschenen dus zonder broek of in hun onderbroek onder doorschijnende kleding. Maar nu krijgt de trend nóg meer aandacht dankzij mode-iconen als Bella Hadid, Kendall en Kylie Jenner, acteur Emma Corrin, Hailey Bieber en Julia Fox.

Volledig scherm Van link naar rechts: Kendall Jenner, en Julia Fox en Kylie Jenner op Paris Fashion Week 2023. © instagram @kendalljenner/Rachpoot/Bauer-Griffin/MEGA/GC Images

Deze opmerkelijke verdwijning van de broeken gebeurde volgens mode-experts echter niet van dag op dag. Eerst waren we in de ban van de korte bikershorts, tijdens de pandemie was een joggingbroek onze beste vriend. En eens we allemaal weer buiten mochten, zijn vooral mini-rokken en zelfs micro-mini’s de rage geworden. Hoe korter, hoe beter. En met de lente en zomer in aantocht lijkt het dus tijd om (nog) meer onze sexy benen te tonen.

Hoe style je zoiets?

Voor het Belgische modestraatbeeld lijkt zo’n outfit echter mogelijk iets te uitdagend. Maar voor alles is er een oplossing. Merken als Bottega Veneta of Del Core opteren voor een zwarte, doorschijnende legging of kousenbroek. Zo heb je iets meer dekking. Iets waar Kylie en Kendall Jenner grote fan van zijn.

Volledig scherm v.l.n.r. catwalks van Dion Lee, Christian Siriano en Miu Miu. © Albert Urso/Estrop/Nina Westervelt/WWD via Getty Images

Anderen, zoals Tom Ford of Miu Miu gaan er helemaal voor en zetten vooral de onderbroek zelf in de kijker met kant of glitter. Een look à la Julia Fox of Emma Corrin.

Volledig scherm Rechts: Emma Corrin voor Miu Miu tijdens Paris Fashion Week 2023. Links: Tom Ford-lentecollectie 2023. © Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Om het echt beschaafd te houden kan je ook kiezen om gewoon een lange blazer, hemd of sweater zonder broek te dragen. Iets minder extravagant, maar zeker niet minder stijlvol. Zo bewijzen onder meer Hailey Bieber en Emily Ratajkowski.

Volledig scherm Hailey Bieber en Emily Ratajkowski. © Bellocqimages/Bauer-Griffin/MEGA/Theo Wargo/GC Images / Getty Images

