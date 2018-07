Ochtendroutine in een sleur? 5 leuke dingen om te doen wanneer je uit bed rolt mv

Bron: Elite Daily 0 Nina Van citroenwater drinken tot marathons lopen voor 8 uur 's morgens. Het komt deze keer allemaal niet aan bod. De dingen die je in de ochtend doet, kunnen een groot verschil hebben op je humeur. Zit je ochtendroutine in een sleur? Zo krijg je er weer beweging in.

Uiteraard, verschillende mensen matchen met verschillende activiteiten. Er is dan ook geen kant en klaar recept voor de perfecte ochtend. Maar een goede routine ontwikkelen is belangrijk. Het zal er niet alleen voor zorgen dat je productiever bent doorheen de dag, het maakt je ook gelukkiger.

Dus of je nu liever de tijd neemt om een heuse smoothie bowl in elkaar te flansen, of toch liever nog snel een boterham met choco in je mond propt. Dit zijn activiteiten die door experts én de wetenschap goedgekeurd zijn. Het proberen waard? Wie weet word je nog een ochtendmens ook.

Probeer je telefoongebruik te beperken

Bekijk jij Instagram en Facebook alsof ze de krant waren? Je bent niet alleen. Geen technologie voor het slapengaan en bij het ontwaken is de beste manier om gezond te leven. Maar we moeten eerlijk zijn, het is niet altijd even realistisch. De gulden middenweg? Bekijk alleen de apps die echt belangrijk zijn. "Lees bijvoorbeeld alleen je e-mails of berichten," legt Clarissa Silva, relatiecoach uit aan Elite Daily.

Je gsm even bekijken en te weten komen dat de wereld niet vergaan is terwijl je sliep zal je een goed gevoel geven.

Gebruik een foam roller

Kan jij in het ochtenddauw al snel enkele kilometers verslinden met je sportschoenen aan? Proficiat! Voor zij die nog liever even snoozen kan een foam roller gebruiken een goede start van de dag zijn.

Wanneer je gaat foam rollen ga je je bloedcirculatie op gang brengen en jezelf een mini massage geven. Wat wil een mens nog meer?

Plan een cadeautje voor jezelf in

Ontbijt jij elke dag met de lekkerste croissantjes van de bakker op de hoek? Lucky you. Toch toonde onderzoek aan dat wanneer je iets lekkers gaat inplannen, je het ook lekkerder en leuker gaat vinden dan wanneer je het nu meteen opeet.

Dus in plaats van jezelf meteen te belonen omdat je toch -na vijf keer snoozen- bent opgestaan, probeer je leuke momenten te plannen. Zo heb je meteen iets om naar uit te kijken.

Geef een plant water

Naast zorgen voor jezelf is een hart hebben voor iets anders erg belangrijk. Of het nu een puppy of plant is, het is belangrijk dat de hele ochtend niet om jou draait.

Het is bewezen dat een plant in je huis hebben een positief effect kan hebben op je humeur én stress kan verminderen. Geen groene vingers? Dan zullen je planten je vanaf nu dankbaar zijn. Elke dag een minuutje water geven en plots zullen ze niet allemaal dood blijven gaan.

Maak van je ochtendroutine een feestje

Was je gezicht met ritme. Masseer je dagcrème in op het nummer. Onderzoek bracht aan het licht dat naar muziek luisteren met een sterke bas je een sterker gevoel geven dan wanneer je naar andere genres luistert.