Nynke de Jong: 'Perfecte ouders bestaan niet' Nynke De Jong

09 mei 2018

15u55

Bron: ad.nl 0 Nina Perfecte ouders? Die bestaan niet. We rommelen allemaal maar wat aan, zegt schrijver Nynke de Jong (33), moeder van twee kinderen. "Het ergste is als anderen zeggen: Wacht maar.”

‘Niet zo lang geleden kregen vrienden hun eerste kind. Toen we belden hoe het ging, zeiden ze onzeker: "Volgens de boeken zou hij al meer ritme moeten hebben. Misschien doen we iets fout. Flikker die boeken het raam uit. Dat helpt”, zei ik.

Kinderen zijn snel tevreden. Het zijn grillige wezens, die zich niet aan opvoedboeken houden. Jonge ouders zijn panisch om fouten te maken, maar zolang je je kind van drie dagen oud geen chocomel voert, loopt het meestal wel los. Dat is wat we met dit boek, gebaseerd op onze podcast 'Ik ken iemand die...' willen meegeven aan andere jonge ouders. We zijn allemaal maar mensen, rommelen allemaal wat aan in de hoop dat we het goed doen.

Voornemens

Je maakt van tevoren plannen en goede voornemens, maar hoe het écht is om een kind te hebben weet je pas als het zover is. Het slimste wat je kunt doen is de kunst afkijken bij ouders van wie jij vindt dat die het goed doen.



Een vriendin vergeleek het eens met reizen naar Vietnam. Als je dat voor het eerst doet, krijg je van ervaren Vietnamgangers tips: waar je lekker kunt eten, waar je voor moet uitkijken. Maar eenmaal in Vietnam moet je het zelf uitvinden, en trap je alsnog in alle toeristenvalkuilen. Zo is het met kinderen krijgen ook.



Ik las eens dat actrice Caroline Spoor zich had voorgenomen: mijn kind zal nooit met een snotneus rondlopen. Dat vond ze zo vies. Totdat ze erachter kwam dat ze dan de hele dag met een zakdoek achter haar kind moest aanrennen. Kinderen hébben nu eenmaal snotneuzen.

Consequent

Er zijn ook mensen die zeggen: mijn kind mag geen filmpjes kijken op de iPad. Maar zeg eerlijk: heb jij na een lange werkdag nooit eens zin om lekker te Netflixen? Dat heeft een kind ook, alleen kan het nog geen Netflix zeggen.



Zoals een andere vriendin terecht constateerde: je wilt consequent zijn als ouders, maar dat ben je voor jezelf ook niet altijd. Anders had ik nu wel maat 36 gehad en sportte ik vijf keer per week. Je neemt je voor vanavond gezond te gaan eten en dan wordt het toch weer pizza.



Toen Hanneke (Hendrix, red.), Alex (van der Hulst, red.) en ik vorig jaar de podcast opzetten, was de voorwaarde: het moet herkenbaar zijn, met tips waar je echt wat aan hebt. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld de verhalen van ouders die met kleine kinderen op vakantie gaan - op weg naar de Pyreneeën heeft iedereen op de achterbank elkaar al ondergekotst bij Dijon.



De tips komen van deskundigen, zoals kinderpsycholoog Tischa Neve die vertelt hoe je met pubers, maar ook met peuterpubers kunt omgaan. Voor het hoofdstuk ‘Kraamtijd’ interviewde ik de kraamverzorgster die vroeger bij ons thuis heeft gekraamd. Van haar tips hoe je met de oudste omgaat als er een broertje of zusje wordt geboren, maak ik zelf dankbaar gebruik.

Meeveren

Alex zorgt voor het onmisbare mannenperspectief. De meeste boeken over opvoeden zijn immers voor en door vrouwen. Maar opvoeden doe je samen, dus moeten mannen ook aan het woord komen, vind ik. En dan niet alleen in kolderieke boekjes als ‘Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’.



Alex leerde ons bijvoorbeeld over ‘meeveren’; als man moet je altijd meeveren met de hormonaal gestuurde buien van je zwangere of net bevallen partner. Zelf dacht ik dat het bij mij wel meeviel, die hormonen. Maar van de week was ik moe, ik had al de hele dag een kind aan de borst en reageerde mijn irritaties af op mijn vriend. Toen zag ik hem ineens meeveren.”

Wacht maar

"We willen jonge ouders geruststellen, zonder alleen maar te zeiken over onze kinderen en het ouderschap. Want natuurlijk houden we zielsveel van ze, ik vind mijn kinderen te gek, kan enorm om ze lachen. Toch wil ik ook wel eens vier dagen in mijn eentje op Vlieland zitten. Als ouders ben je soms gewoon kapot moe. Het is fijn om te horen dat anderen dat ook hebben.



Waar je echt niets aan hebt: ouders die zeggen: ‘Wacht maar’. Vertel jij trots dat je baby na zes weken doorslaapt, zeggen zij onheilspellend: ‘Wacht maar’. Daar word je dus heel onzeker van, je denkt: o jee, dit was nog niks, het wordt nog erger.



De beste tip ooit kreeg ik van mijn moeder. Mijn oma had altijd het huis aan kant, alles blonk en glom. Ze was de hele dag in de weer, maar had daardoor vaak migraineaanvallen. Mijn moeder zei: ‘Liever stof op de kastjes dan migraine’. Dat is nog mijn leefregel. Een opgeruimd huis is fijn, maar overdag gewoon niet haalbaar. Als mijn dochter wil helpen in de keuken wordt het een grote bende, daar doe je niks aan. Maar dan hebben we het samen wel heel leuk gehad.”

