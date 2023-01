Nu ook ambassadrice Kim Kardashian haar Balenciaga-kleding online verkoopt: is het luxemerk definitief out?

Ze hebben een fiks kortingskaartje, worden kapot gescheurd of zelfs gedropt in vuilniszakken. Het lijkt alsof de ooit zo felgegeerde Balenciaga-items niets meer voorstellen. Het merk bevindt zich al een tijd in woelige wateren nadat het kinderpornografie leek te normaliseren. En nu verkoopt ook ambassadrice des huizes, Kim Kardashian, haar Balenciaga-collectie nog eens online.

Even terug naar november, toen het Spaanse modehuis Balenciaga de wereld shockeerde met haar nieuwe ‘Toy Stories’-campagne. Daarin zagen we kindmodellen met pluchen teddybeerhandtassen, gekleed in bondage- en bdsm-kleding en accessoires, zoals halsbanden met ijzeren pinnen. De beelden toonden ook een document dat verwees naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving. De bakken kritiek die het merk kreeg voor hun campagne - die volgens velen kinderpornografie normaliseerde -, waren niet te tellen, en de beelden werden snel offline gehaald.

Volledig scherm Een van de beelden van de Toy Stories-campagne. © rv

Toch was het kwaad al geschied en keerden miljoenen fans hun favoriete merk meteen de rug toe. Nu lijkt ook Kim Kardashian, realityster en tevens nog altijd ambassadrice van het merk, hetzelfde te doen.

Nadat ze een nieuwe samenwerking met het merk onlangs weigerde, plaatste ze nu ook zo’n dertig kledingstukken en accessoires van Balenciaga op de online verkoopwebsite van de bekende familie, Kardashian Kloset. Het gaat om gloednieuwe kleding waar het prijskaartje nog aanhangt, tot afgeprijsde stuks die ze ooit droeg, zoals een paar zwarte Balenciaga-sneakers van 630 euro of een uniek jeansvest voor 880 euro.

Stortvloed aan kritiek op Kim

Het lijkt er dus steeds meer op dat Kim het merk links laat liggen, al was dat lange tijd niet zo zeker. Zo liet ze enkele dagen na het voorval weten dat ze haar relatie met het merk eerst ging ‘herevalueren’. “Als moeder van vier kinderen ben ik geschokt door de verontrustende beelden. De veiligheid van kinderen moet met de hoogste achting worden gehouden en elke poging om kindermishandeling van welke aard dan ook te normaliseren, zou geen plaats moeten hebben in onze samenleving. Punt uit.”

“Ik waardeer daarom de verwijdering van de campagne en geloof dat Balenciaga de ernst van het probleem begrijpt en de nodige maatregelen neemt om dit nooit meer te laten gebeuren”, ging haar boodschap verder.

Quote Men werd kwaad, omdat ik niet meteen zei: ‘f*ck you Balenciaga’. Kim Kardashian

Na die woorden kreeg de realityster een stortvloed aan reacties. Want een ambassadrice die niet meteen actie onderneemt? Dat kon volgens velen niet door de beugel. Kim verdedigde zich in een aflevering van ‘Angie Martinez IRL Podcast’. “Het was alsof iedereen dacht: ‘Waarom spreek je je niet uit?’ En ik had zoiets van ‘wacht, ik heb niets met deze campagne te maken en weet niet wat er aan de hand is. Geef me de tijd om dit uit te zoeken’.”

“Maar men werd kwaad, omdat ik niet meteen zei: ‘f*ck you Balenciaga’. Dat is het. Het is alsof ze boos zijn als ik me niet uitspreek en het merk volledig aan de kant schuif, maar ook als ik me wél uitspreek.”

Plastic zakken vol Balenciaga-kleding

Kim is trouwens niet de enige die haar Balenciaga-items uit haar kledingkast zwiert. Al deden sommigen, zoals Brittany Aldean, dat op een minder subtiele manier. De echtgenote van Amerikaans countryzanger Jason Aldean vond er niks beters op dan haar kleding in plastic zakken te stoppen. “Het is afvaldag”, schreef ze onder de veelzeggende foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook warenhuis Bloomingdale haalde haar Balenciaga-stuks al uit de rekken. Dat toonde influencer Holly Scarfone op TikTok. Haar filmpje, waarop meerdere Balenciaga-items over een tafel verspreid liggen aan 40 procent korting, kreeg intussen al meer dan 3,5 miljoen views. Ook bij luxewarenhuis Nordstrom was het sale en vlogen de Balenciaga-sneakers, -sandalen en -hakken al (of niet?) de deur uit.

@hollyscarfone Never thought I’d see the day ♬ original sound - Holly Scarfone Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: