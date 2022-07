Nooit te oud om te paaldansen? Thea (70) startte 3 jaar geleden. “Ik liep eerst niet te koop met mijn nieuwe passie”

Als je geluk hebt, vind je die ene hobby die jouw mentale en fysieke batterij helemaal oplaadt. Thea (70) vond dat in paaldansen. Een zware sport die niet vrij is van taboe, maar de therapeute liet zich noch door andere meningen, noch door haar leeftijd tegenhouden. “Paaldansen is voor mij: mijn grenzen aanvoelen, en ze daarna verleggen. En ondertussen mezelf niét vergelijken met de andere vrouwen, die stukken jonger zijn dan ik.”

“Ik heb altijd graag gedanst”, zegt Thea. “Zo’n twintig jaar geleden volgde ik in New York de opleiding tot dansdocent van de vijf ritmes. Als therapeut verweefde ik die dans in mijn begeleiding van cliënten met anorexia en boulimie.”

“Paaldansen was dan weer compleet onbekend terrein. Meer zelfs: ik associeerde het met maffia en prostitutie. Maar toen ik er een paper over las van een collega, werd ik nieuwsgierig en besloot ik me in te schrijven voor een proefles bij dansstudio Eden. Mijn leeftijd, 67, vond ik geen issue.”

Sensuele energie

Toch was het even slikken toen Thea voor het eerst de danszaal binnenkwam. “Ik volgde les met prille twintigers. Ik kon hun oma zijn. Maar toen we begonnen met dansen, ebde dat ongemakkelijke gevoel vrijwel meteen weg. De warming-up is vooral op de buik, de heupen en het bekken gericht. Dat vind ik heerlijk: ik geloof dat onze levensenergie en seksuele energie daar huizen. Veel vrouwen hebben angst om uit hun hoofd en in hun buik te komen, maar je vindt er al je intuïtie, wie je werkelijk bent. Door aandacht te geven aan je buik en bekken, leer je te vertragen, maak je verbinding met je sensualiteit en wordt je vrouwelijkheid zichtbaar. Na de warming-up voel ik me geaard. Die gronding vind ik cruciaal voor de oefeningen aan de paal.”

“Paaldansen is voor mij goed luisteren naar mijn ­lichaam, het aanvoelen van mijn grenzen en die daarna weer verleggen. En ondertussen niet vergelijken met de andere vrouwen, die stuk voor stuk jonger zijn dan ik. Ik kan er enorm van genieten als ik anderen prachtige bewegingen aan de paal zie maken.”

Totale overgave

De schoonheid daarvan intrigeert en inspireert Thea, legt ze uit. “Het is erg verrijkend om eens geen dansdocent, maar leerling te zijn. Ik ben fier als een oefening lukt en gefrustreerd als dat niet het geval is. Al probeer ik dan mild voor mezelf te zijn. Ik denk niet: het lukt me nooit, maar: deze oefening vraagt nog meer tijd. En soms is er ook de erkenning: deze oefening is te zwaar voor mij, ik ben geen twintig meer.”

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

De grootste uitdaging? “Volledig in het ‘nu’ dansen. ­Helemaal opgaan in de muziek en de bewegingen, waarbij de danspaal dan vanzelfsprekend een sleutelrol speelt. De aangeleerde technieken zijn dan niet langer oefeningen, maar vloeien samen tot een dans. Dat is voor mij totale overgave, het voelt als thuiskomen.”

Leeftijdloos

“Hoewel paaldansen voor alle leeftijden is, zie ik weinig vrouwen boven de vijftig. Ik mis soms inspirerende leeftijdgenoten. In maart heb ik daarom een proefles voor vijftigplussers georganiseerd. De acht deelneemsters waren laaiend enthousiast. Fijn, want ik denk dat nog veel vrouwen vooroordelen hebben – die had ik tenslotte ook. Ik liep in het begin dan ook niet te koop met mijn nieuwe passie. Toen ik er heel voorzichtig over sprak tegen een collega, drukte ze me op het hart dat ik het beter niet kon vertellen aan anderen. Ondertussen doe ik dat wel. En merk ik dat ik vooral positieve reacties krijg. Mensen aan wie ik het nu ­vertel, hebben respect en bewondering voor mijn energie en spierkracht, en dat ik dit nog doe op mijn zeventigste.”

“Mijn vooringenomenheden zijn weggevallen. Waarom zou ik me schamen of geheimzinnig doen over iets wat ik leuk vind? Voor wat me enorm veel energie geeft? En waarvoor ik zelfs een danspaal heb aangeschaft? Ik hou ervan om een ‘leeftijdloze’ vrouw te zijn. Dansen is tijdloos. Er plakt geen leeftijd op. Ik wil me niet laten tegenhouden door beperkingen, die meer dan eens van buitenaf worden opgelegd. Ik laat me liever leiden door mijn mogelijkheden. Zoals de iconische Tina Turner, die een bron van inspiratie is voor mij. In haar biografie schrijft ze: ‘Als je goed voor jezelf zorgt, vanbinnen en vanbuiten, kan je schoonheid en geluk uitstralen. Zo’n getal, wat het ook is, betekent helemaal niets.”

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

Meer info?

Wil jij ook een proefles volgen bij Eden Dansstudio (Antwerpen)? Je vindt alle info op hipsdance.com.

