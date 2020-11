Nooit meer vechten met je knielaarzen: steeds meer vrouwen laten botox injecteren in hun kuiten

Je fronsrimpels laten gladstrijken met een spuitje botox is al lang geen taboe meer. En niet alleen esthetisch kan botox je een handje helpen, ook in de medische wereld wordt het gebruikt om allerlei aandoeningen te behandelen. Maar de nieuwste ‘botox-trend’ uit het buitenland doet toch vooral de wenkbrauwen fronsen: waarom zou je in godsnaam botox injecteren in je kuiten? Plastisch chirurg Marianne Mertens licht toe.

Botuline toxine

First things first: wat is die botox ook alweer? Botox, een afkorting voor botuline toxine, is een eiwit dat ervoor zorgt dat de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren geblokkeerd wordt, waardoor de spieren verslappen. Rimpels en kraaienpootjes die veroorzaakt worden door spierspanning, kunnen zo dus weggewerkt worden, maar artsen gebruiken het ook voor andere doeleinden. Zo kunnen botoxinjecties o.a. hulp bieden bij migraine, te hoge spierspanning of onwillekeurige spasmen en anale fissuren. De nieuwste botoxtrend gooit het echter over een totaal andere boeg.

Strakke kuiten

In het buitenland stellen dokters een groeiende vraag vast naar botoxinjecties in kuiten. Tot nu toe is de ingreep vooral aan een opmars bezig in Azië, maar er wordt verwacht dat de roep naar kuitbehandelingen ook elders steeds groter zal worden. Waarom? Geloof het of niet, maar een behandeling met botox kan ervoor zorgen dat je beter in kniehoge laarzen past. Jawel! Botox ontspant de kuitspier aan de achterkant van het been. De spier (en dus ook je kuit) wordt daarna dunner, omdat ze minder gebruikt wordt. Een beetje het omgekeerde van je spieren ontwikkelen door aan krachttraining te doen. En dat allemaal om dunnere, strakkere kuiten te krijgen. These boots are made for … smalle kuiten blijkbaar.

Quote Het risico is echt te groot. Ik denk niet dat je in België een arts vindt die deze uitgreep wil uitvoeren Marianne Mertens

Is dat dan niet gevaarlijk?

“Als arts kan ik dit alleen maar afraden”, vertelt plastisch chirurg Marianne Mertens. Het is één ding om - heel voorzichtig - de rimpels in je gezicht of overactieve spieren aan te pakken, maar om je kuitspier te laten verkleinen, moet je toch al risico’s nemen. Je wilt immers niet zover gaan de kuitspier volledig verlamd raakt, want dan kan je niet meer wandelen. “Het risico is echt te groot. Ik denk niet dat je in België een arts vindt die deze uitgreep wil uitvoeren”, aldus dokter Mertens. “Het verbaast me wel niet dat deze behandeling net in Azië opduikt. Over het algemeen hebben zij inderdaad iets bredere kuiten. Het is trouwens niet de eerste keer dat brede kuiten plots een doorn in het oog worden. Enkele jaren geleden zagen we ook in Latijns-Amerika plots dat er liposucties en botoxbehandelingen uitgevoerd werden op kuiten. Die trend waait wel weer voorbij. In België is er in ieder geval nog geen vraag naar.”