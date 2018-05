Nooit meer een bad hair day: met deze tips zit je haar altijd goed Margo Verhasselt

21 mei 2018

08u03

Bron: ALLURE 0 Nina De liefde voor onze coupe valt wat te vergelijken met een huwelijk: er zijn ook goede en kwade dagen. Wat maakt dat er twee uitersten zijn? Wel, het is vaak een kwestie van goed geluk of er heeft gewoon een goede kapper je haren onder handen genomen. Al hoeft het lot van je weelderige lokken niet in de handen van een ander te liggen, we delen de beste tips van professionals waardoor er alleen nog goede dagen in jouw toekomst zijn. Graag gedaan.

- Graag wat meer textuur in je haar? "Om te voorkomen dat een textuurspray je haar dof maakt, kan je het product best eerst in je handpalm mengen met wat haarolie en dan door je haarbos gaan." Mark Townsend.

- Een mooie look bewaren in de nacht: "Het is niet de meest sexy look, maar draag 's nachts een satijnen muts. Het zal in de nacht elke look mooier houden." Ess.

- Voor dames met golvend haar: "Om ook de krullen aan de onderkant van je haar te temmen, moet je het ondersteboven kammen tijdens het drogen, de beweging aan de wortels zal het haar stijler doen drogen." Jen Atkin.

- Krullen opfrissen: "Om krullen op te frissen, zet je best de stand van je haardroger even op koud, en ga door je haarbos. Gebruik je vingers om je krullen wat op te peppen." Vernon François.

- Weinig haar: "Het is een pijnlijke gedachte, dun haar knippen, maar als je dat van jou verliest, gaat 2 cm eraf ervoor zorgen dat het weer dikker lijkt." Nunzio Saviano.

- Voor veel volume: "Om op een gemakkelijke manier volume te krijgen in je haar, spuit je best wat droogshampoo in je lokken voor het slapen gaan en draai er dan een dotje in." - Ess.

- Volume als illusie: "Als je haar weinig volume heeft, kunnen highlights al een heel eind helpen en ervoor zorgen dat het haar voller lijkt." Corbett.

- SOS vettig haar: wanneer je weinig tijd hebt, probeer dan een staart met veel textuur. Doe je haar in drie mini dotjes, spuit er wat textuurspray op, schud het uit en maak een staart.