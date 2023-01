Nooit honger in de ochtend? Voedingscoach: “Dat is GEEN positief iets”

Je hebt deluxe ontbijters en je hebt zij die tot de middag met een tas zwarte koffie verzadigd zijn. Dat laatste is een probleem, zegt voedings- en wellnesscoach Marisa Hope. Ze ziet het als een signaal dat je lichaam het moeilijk heeft: je hebt te veel stress. Kan, zegt diëtiste Celien Rombouts. Maar er is veel meer. Ze legt uit of we in de ochtend wel of niet moeten ontbijten en hoe je die stress aanpakt.

Ontbijt: de belangrijkste maaltijd van de dag. Een leuze die al jaar en dag meegaat en voer is voor discussie. Coach Marisa Hope moeit zich in het debat. De influencer met 69.700 volgers wil mensen van een dieetcultuur afhelpen en hun relatie met voeding herstellen.

Dat doet ze onder meer via sociale media. In een post op Instagram deelt ze een foto met de boodschap: “Ik heb nooit honger in de ochtend en krijg meer energie door te vasten: dat is geen goede boodschap. Geen honger hebben uren nadat je bent opgestaan, is GEEN positief iets”, zegt ze scherp.

Niet hongerig zijn als je wakker wordt, zou wijzen op te veel stress in het lichaam en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Ook voor vrouwen zal niet eten ’s morgens hun hormonen uit balans brengen. Hope raadt haar volgers dus aan om te eten wanneer je wakker wordt. “Op die manier zal jouw ochtendhonger terugkomen, na enige tijd. Daarvoor moet je consequent zijn.”

Al geeft de coach wel mee dat iedereen anders is en ze geen medisch advies geeft. “Maar de meeste vrouwen hebben baat bij op vaste tijdstippen te eten.”

Wat zegt de expert?

Celien Rombouts, diëtiste, diabeteseducator en gecertificeerd intuïtief eten-coach legt uit dat het klopt dat constante stress ervoor zorgt dat we geen gevoelens van honger ervaren. “Bij stress is er een hoog adrenalinelevel: ons lichaam zit in vecht- en vluchtmodus. Daardoor zal honger minder tot uiting komt. Bijvoorbeeld mensen die de hele dag stress hebben, zullen soms niet eten. Als ze dan thuis op adem komen, krijgen ze opeens honger. Hun adrenaline daalt waardoor de honger dan pas naar boven komt.”

Er is toch een belangrijke maar. “Zeggen dat wie ’s morgens geen honger heeft, te veel stress heeft? Dat is te kort door de bocht. Het kan ook dat je ‘s avonds laat at, waardoor je in de ochtend geen honger hebt. Dat komt dan niet per se door een stressreactie. Naast hoeveel je ‘s avonds eet, spelen ook je hormonen mee en de menstruatie mee of hoeveel je bewogen hebt.”

Quote Je hoeft niet verplicht te ontbijten als je dat niet wil. Celien Rombouts

Moet je ontbijten? Niet de belangrijkste maaltijd

Stel dat je morgen opstaat, maar pas rond de middag honger krijgt. Is dat een probleem? “Dan is het oké om pas rond de middag te eten. Je hoeft niet verplicht te ontbijten als je dat niet wil.”

Celien zal dus nooit zeggen dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. “Het is heel individueel. Sommigen hebben nooit honger in de ochtend, maar hebben wel wat energie nodig om te functioneren. Bij hen gaat ontbijten ervoor zorgen dat ze beter functioneren. Maar anderen zeggen: als ik ontbijt, heb ik een uurtje later alweer honger en lukt het me net minder goed om te concentreren. Het is dus niet te veralgemenen.”

Moet ik op dezelfde tijdstippen eten en wat met stress?

En wat met een verstoorde bloedsuikerspiegel en een verstoord metabolisme voor wie ’s morgens zijn ontbijt skipt? “Ook dat is genuanceerder”, zegt Rombouts. “Onze stofwisseling zal vertragen als je verschillende weken of maanden echt te weinig energie binnenkrijgt. Lees: te weinig eet. Je lichaam zal de stofwisseling vertragen, om het weinige dat het binnenkrijgt zo goed mogelijk op te slaan. Maar dat je door niet te ontbijten, de stofwisseling vertraagt of metabolisme verstoord: dat is een fabel.”

Quote Als je perfect doorheen de dag aanvoelt wanneer je honger hebt, is er geen reden om altijd op hetzelfde tijdstip te eten. Celien Rombouts

Op dezelfde tijdstippen eten, dus ook meteen na het ontwaken, kan helpen bij mensen met een verstoorde relatie met eten. “Zij voelen hun hongergevoel niet meer aan, dus adviseren we hen soms om structuur aan te brengen in hun eetpatroon. Dat helpt om honger weer aan te wakkeren. Maar als je perfect doorheen de dag aanvoelt wanneer je honger hebt, is er geen reden toe.”

Volgens de diëtiste is je stress aanpakken heel belangrijk, ook voor je relatie met voeding. “Als je stress aanpakt, zal je hongergevoel terug de kop op steken. Leer grenzen aangeven, neem pauze en vergroot je weerbaarheid.” En als dat op korte termijn niet lukt? “Dan helpt het om doorheen de dag af en toe vijf minuten pauze te nemen, bij jezelf in te checken en aan te voelen: ik heb geen honger. Op die manier sta je er vooraf al beter bij stil. Dat helpt, net als preventief eten tegen de honger die komt.”

