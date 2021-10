Nooit genoeg kaarsen? Zo krijg je er elke maand nieuwe in de brievenbus

Of je nu je halve woonkamer in vuur en vlam wil of van een bad bij flakkerende lichtjes houdt, een mens heeft tijdens herfst en winter nooit genoeg kaarsen in huis. Handig dus dat zelfs daar abonnementen voor bestaan. Deze vijf merken sturen je elke maand een vurig pakketje op.

1. Geursoy

Het Nederlandse Geursoy verkoopt natuurlijke, handgemaakte geurkaarsen van echte sojawas. Lief voor het milieu dus, hun creaties. Voor je aromatisch abonnement heb je de keuze tussen een simpele doos (25,95 euro) met zes ‘waxmelts’ voor in je aromabrander en één grote geurkaars, die je kiest uit zeven geurige opties. De ‘deluxe doos’ (32,95 euro) komt dan weer met een grote en een medium geurkaars, aangevuld met leuke testertjes. Verzending naar België kost je nog 8,95 euro.

Meer info: geursoy.nl.

2. Wickbox

Een huis dat permanent lekker ruikt: check. Het Amerikaanse Wickbox stuurt je elke maand een nieuwe, luxueuze geurkaars op. En daarbij doen ze niet aan giswerk: bestel je een abonnement, dan bepalen ze aan de hand van vragen wat jouw ‘geurprofiel’ is. Zo personaliseren ze je wat je in de bus krijgt. Je hebt keuze uit een maandelijkse medium kaars (omgerekend zo’n 25 euro per maand, brandt dertig tot zestig uur) of een maandelijkse large kaars (zo’n 35 euro per maand, brandt zestig tot honderd uur). Reken daar wel de verzendingskosten nog bij.

Meer info: wickbox.co.

3. TrenChic

Kies je voor ‘the little burner’, ‘the party burner’ of ‘the romantic burner’? Het zijn de drie pakketjes ‘maandelijks geluk’, zoals TrenChic zelf schrijft, waaruit je keuze hebt als je een abonnement bij hen neemt. Telkens krijg je een leuke mix in de bus die je veel vurige opties geeft. In het kleinste pakket (25 euro + 12,95 euro verzending) zitten al een kleine geurkaars, zes dinerkaarsen, twee swirlkaarsen, twee tweelingkaarsen en nog wat sierkaarsen. In ‘the party burner’ (32,50 euro + verzending) wisselen ze de geurkaars om voor een grote, in ‘the romantic burner’ (40 euro + verzending) krijg je alles dubbel, voor kaarsgeluk met twee. Voor je ’t weet bespaar je ’s avonds op je energiefactuur.

Meer info: trenchic.com.

4. Scent By Mail

Het Britse Scent By Mail selecteert elke maand geurkaarsen en andere aromatische hebbedingen van ’s werelds veertig bekendste merken. Denk aan WoodWick, Yankee Candle of Blush Candles Co. Dat betekent: kwaliteit gegarandeerd. Wie bescheiden wil beginnen, kiest voor de ‘Scent Explorer’-box, die je drie kaarsen leert kennen (omgerekend zo’n 22,50 euro + zo’n 9 euro verzending). De ‘Scent Enthusiast’ bevat er vijf (zo’n 28,50 euro + verzending), de ‘Scent Extraordinaire’ zeven (zo’n 34,50 euro + verzending). Maar wát je precies elke maand krijgt, dat is een verrassing.

Meer info: scentbymail.co.uk.

5. Candle Club

Speels, kleurrijk, pastel of bezet met goud. Volgens Candle Club mogen kaarsen duidelijk een statement zijn in je interieur. Wie keuzestress krijgt op hun website, zit goed met het maandelijkse pakketje vol leuks dat Candle Club zelf samenstelt. Rustieke kaarsen, swirlkaarsen, kleurrijke dinerkaarsen, het occasionele kaarshoudertje: de selectie is zo gevarieerd dat je elke maand gegarandeerd blij verrast bent (27,95 euro + 12,95 euro verzending).

Meer info: candleclub.nu.

