Noodlijn voor Belgen die frieten te hard missen op vakantie Margo Verhasselt

06 juli 2018

15u05 0 Nina Ben jij een van de gelukkigen die binnenkort op reis vertrekt? Dan kan het wel eens gebeuren dat je onze typische Belgische gewoontes gaat missen. Je bent niet alleen. Bijna de helft van de Belgen mist de Belgische frieten wanneer ze op reis zijn, althans zo toont onderzoek aan. Voor wie het echt niet meer aankan is er nu ook een oplossing: een heuse noodlijn van Lutosa.

iVox peilde in opdracht van Lutosa naar de gewoontes en gebruiken van Belgen op vakantie. Drie zaken werden onder de loep genomen: Wat missen we het meest tijdens onze vakantie? Missen de Belgen hun frieten wanneer ze op vakantie zijn? Na hoeveel tijd begint het gemis?

Wat bleek? Belgen missen frieten meer dan chocolade en bier. Maar liefst 44,6% van de Belgen mist frieten tijdens een verblijf in het buitenland. Bij Franstalige mannen onder de 34 jaar valt het gemis het zwaarst. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen langer zonder Belgische chocolade kunnen dan zonder Belgische frieten. Dat verschil is vooral bij de bevraagde mannen het sterkst merkbaar: slechts één op de vijf mannen mist Belgische chocolade in het buitenland, terwijl 48,7% van hen aangeeft dat ze Belgische frieten missen wanneer ze op vakantie zijn. Verrassend genoeg wordt Belgisch bier minder gemist in het buitenland.

Thuiskomst

Voor vijf op de tien Belgen is frieten eten het leukste deel van hun thuiskomst, daarom is het voor de helft van hen dan ook het eerste wat ze doen wanneer ze voet op Belgische bodem zetten. Meer dan de helft van de bevraagde Belgen zijn van mening dat je in het buitenland geen échte goede frieten kunt eten.

Maar er is een oplossing. Lutosa komt met een heus S.O.S-nummer voor de mensen bij wie het gemis te groot wordt. Na een telefoontje repatrieert Lutosa de Belgen (die binnen Europa verblijven) met plezier zodat ze zo snel mogelijk kunnen herenigd worden met hun favoriet Belgisch gerecht.

Valt het gemis jou ook te zwaar? Bel dan het S.O.S-nummer van Lutosa: +32 78 18 81 80