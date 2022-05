Nood aan me-time? Zo creëer je thuis een ‘emotionele escaperoom’. “Wit is géén rustgevende kleur”

Als we de voorbije jaren één ding leerden, dan is het wel dat ons mentale welzijn extra aandacht verdient. En dat laat zich zelfs voelen in ons interieur. Pinterest noemt de emotional escape room één van dé woontrends van 2022. Drie experts leggen uit hoe je thuis zo’n ruimte kan inrichten waarin je volledig tot rust komt.

Hilde Francq, trendwatcher bij trendstudio Francq Colors: “Een emotional escape room is een fysieke ruimte in huis waar je dagelijkse problemen, frustraties en emoties kan verwerken, en nog beter: ­vergeten. Kortom: het is een ruimte waar je fysiek en mentaal tot rust kan komen. Nu we almaar meer impulsen krijgen, zowel in het echte leven als in onze digitale contacten, wordt zo’n plek steeds relevanter.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Hilde Francq. © rv

Steven Laureys, neuroloog, topdokter en auteur van het boek ‘Het no-nonsense meditatieboek’: “De term emotional ­escape room mag dan momenteel wel heel trendy zijn, eigenlijk kennen we dat soort ruimtes al veel langer zonder ze expliciet zo te noemen. Ik denk hierbij aan het atelier dat ik in mijn eigen huis heb, of gewoon aan het hoekje in de woonkamer waar grootmoeder vroeger vaak zat te naaien. In principe zijn het plekken waar je volledig tot rust kan komen en waar je je veilig voelt.”

“Goed om daarbij in het achterhoofd te houden is dat zo’n emotional escape room zeker geen aparte ruimte hoeft te zijn, want daar heeft natuurlijk niet iedereen plaats én budget voor. Het kan evengoed een escapehoekje in een bepaalde kamer zijn. En ook met nog kleinere ingrepen zorg je al voor een ontspannen sfeer. Denk bijvoorbeeld aan het branden van een kaarsje of het afspelen van een rustgevende playlist.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Professor Steven Laureys. © Kristof Ghyselinck

Zorgen voor rust

Hilde Francq: “Een kamerscherm of paravent kan een handige tool zijn voor wie niet meteen een extra kamer heeft om als emotionele escape room in te richten. Om te ontspannen is het belangrijk dat je het contact verbreekt met de impulsen uit de rest van het huis. Probeer je dus af te schermen van lawaai uit de keuken, mails die binnenlopen en dingen die in huis nog moeten gebeuren. Afzonderen is, kortom, het allerbelangrijkste. Dat kan via een muur, een deur, een gordijn of een kamerscherm.”

Bart Appeltans, interieurarchitect in ‘Blind gekocht’ en auteur van het boek ‘Thuiskomen’: “Rust creëren doe je in eerste instantie door te ontspullen en niet onnodig veel objecten in een ruimte te verzamelen. Zorg er daarnaast ook voor dat je binnen een bepaalde ruimte één sfeer creëert. Stem bijvoorbeeld kussens, decoratie en raambekleding op elkaar af. Een interieur dat meer ton sur ton ontworpen is en binnen één kleurenfamilie blijft, zal een veel rustigere look-and-feel hebben dan een interieur waarin met veel verschillende kleuren en materialen gewerkt werd.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Bart Appeltans. © Steven Richardson

Steven Laureys: “Sommige mensen voelen zich heel goed tussen wat rommel, terwijl anderen zich dan weer top voelen in een minimalistischer interieur. Noem het de Marie Kondo-aanpak, waarbij je alleen maar objecten in je emotionele escape room behoudt die je écht gelukkig maken. Als ik bijvoorbeeld op mijn meditatiekussen ga zitten, gaat mijn lichaam haast automatisch over naar een meer ontspannen manier van zijn. Sowieso komt het je mentale rust ­alleen maar ten goede wanneer je een specifiek plekje inricht om tot jezelf te komen.”

Kleur bekennen

Bart Appeltans: “Zachte kleuren dragen bij tot een rustgevend interieur. Hierbij denk ik aan tinten als vergrijsd groen, zachte aardetinten en natuurlijke kleuren die niet te fel verzadigd zijn. Daarmee creëer je meteen een heel kalme sfeer.”

Quote Vermijd in een emotionele escape room vooral heel harde kleuren als zwart, wit en felle varianten van rood. Hilde Francq

Hilde Francq: “We zien al een tijdje dat neutrale kleuren het bijzonder goed doen, omdat ze een rustgevend effect hebben op het gemoed. En met neutrale kleuren bedoel ik zeker geen wit, want dat is een heel harde kleur. Ik heb het over zachte tinten als zandkleur, beige, greige, en dan natuurlijk de pasteltinten. Wie van kleur én van rust houdt, kan in huis zeker aan de slag met poederroze of babyblauw. Die tinten hebben een rustgevend effect omdat ze ons aan onze kindertijd herinneren. Vermijd in een emotionele escape room vooral heel harde kleuren als zwart, wit en felle varianten van rood.”

Zinvol zen

Steven Laureys: “Het is heel eigen aan onze Belgische cultuur om snel een schuldgevoel te ontwikkelen wanneer we even niets doen. Het zit er bij ons zo ingebakken dat we altijd maar moeten werken en presteren, maar er is natuurlijk meer dan dat in het leven. Neem dus gerust de tijd om even te rusten en niks te doen. En onthou dat je eigenlijk nooit hélemaal niets doet. Vaak komen op zo’n moment van complete ontspanning plots de meest creatieve gedachten naar boven. Gun jezelf dus die tijd.”

Quote Zorg voor een combinatie van gezellige sfeerlich­ten in huis die je op elkaar kan afstemmen. Bart Appeltans

Let there be light

Bart Appeltans: “Licht is een heel belangrijke factor, omdat het de sfeer in een ruimte heel snel kan transformeren. Zorg daarom voor een combinatie van gezellige sfeerlichten in huis die je op elkaar kan afstemmen. Heel concreet kan je dat doen met een combinatie van bijvoorbeeld een staande lamp, een tafellamp en een centraal lichtpunt met een dimfunctie. Het zachte licht dat die ­combinatie van lichtbronnen verspreidt, zorgt voor een instant rustgevend gevoel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

Hilde Francq: “Wat mij betreft, is alles wat fel is uit den boze. Getemperd licht is ­ideaal. Moodlights kunnen zeker helpen. Door licht van kleur te laten veranderen, kan je ook de sfeer in je emotionele escape room aanpassen. Het blauwe licht van computers, smartphones en tablets mag wel verbannen worden. Wie in zijn of haar escape room graag een boek leest, moet uiteraard wel een degelijke leeslamp voorzien. Lezen bij slecht licht zorgt al snel voor hoofdpijn, en dat wil je natuurlijk vermijden.”

Statementstukken

Bart Appeltans: “Kies eerder voor enkele grotere ­stukken om je emotionele escape room aan te kleden dan voor meerdere kleine decoratie-items. Richt dus een ruimte in die arm is aan objecten, maar wel enkele blikvangers heeft zoals een opvallende bloempot met een grote plant erin.”

De stille kracht van zacht

Bart Appeltans: “Perfect aansluitend bij deze trend zijn de zachte teddybeerstoffen (ook wel bouclé genoemd, red.) die je steeds vaker ziet opduiken. Heel veel zetels zijn er tegenwoordig mee bekleed, waardoor ze meteen uitnodigen om er lekker in weg te duiken en te cocoonen. Persoonlijk zie ik deze banken het liefst in witte en beigetinten, omdat die een extra rustgevende vibe uitstralen.”

Quote Kies voor textiel dat niet te strak is afgewerkt. Hoogpolig tapijt is heerlijk wanneer je er met blote voeten op loopt. Hilde Francq

Hilde Francq: “Vermijd steenoppervlakken of harde plastics, maar kies eerder voor een zachte sofa, voor gordijnen, kussens en tapijten. Het voordeel van al dat textiel is dat het tegelijk ook geluiddempend werkt. Kies bovendien voor textiel dat niet te strak is afgewerkt. Hoogpolig tapijt is bijvoorbeeld heerlijk wanneer je er met blote voeten op loopt. We hebben de afgelopen twee jaar plots moeten leren om zo weinig mogelijk aan te raken, en ook dat werkt in op het gemoed. Vandaar dat het belangrijk is om thuis net wél alles te kunnen voelen en aanraken.”

Lees ook: