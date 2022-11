Nood aan kerstsfeer? Disneyland Paris deelt playlist met úren aan iconische kerstdeuntjes uit het park

Omdat het nooit te vroeg is om in kerststemming te komen, deelt Disneyland Paris een playlist op YouTube met kerstdeuntjes uit het resort. Goed voor in totaal acht uur — jawel — aan kerstsfeer met een magisch Disneysausje.

Dat Disneyland Paris nu al een playlist deelt met kerstliedjes is geen toeval. Ook in het resort zelf weerklinken de nummers nu al elke dag non-stop, want het kerstseizoen is er van start gegaan.

Tijdens ‘Disney Betoverende Kerst’, dat tot en met 8 januari loopt, is het Franse park van top tot teen aangekleed met kerstdecoraties, waaronder 15.000 kerstballen en 78 kerstbomen. Met als pronkstuk een 25 meter hoge kerstboom met 1000 versieringen, aan de ingang van Disneyland Paris.

All I want for Christmas is ... Mickey

Daarnaast is er dit seizoen ook de kerstparade ‘Mickey’s Dazzling Christmas Parade’ met Mickey en zijn vrienden, Disney-prinsessen en zelfs de Kerstman op vijf kleurrijke praalwagens. Verder op het programma: het muzikaal spektakel ‘Let’s Sing Christmas’ met kerstliederen — Minnie zingt zelfs ‘All I want for Christmas is ... Mickey’ — én ontmoetingen met Disney-figuren in feestelijke outfits.

Om de dag af te sluiten is er speciaal voor de dertigste verjaardag van het park de terugkeer van ‘Disney Dreams of Christmas’. Deze show combineert vuurwerk, projecties, fonteinen en kerstmuziek met Disney- en Pixar-klassiekers als ‘Frozen’ en ‘Toy Story’.

