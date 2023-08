Nog een gevaar van de populariteit van botox: “Je gezicht is cruciaal voor je sociaal functioneren”

Mag je over iemand anders fantaseren tijdens seks? “Soms loop je vast tijdens de daad”

Iedereen fantaseert weleens over een ander. Maar hoe onschuldig is het als je het doet tijdens seks met je partner? Relatietherapeut Vanessa Muyldermans legt uit wat het betekent, voor welke koppels het gezond is om dat te doen en wanneer je je toch zorgen moet maken over je relatie. “Dat je bepaalde dingen voelt of nodig hebt, heb je niet in de hand. Wél hoe je ermee omgaat.”