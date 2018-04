Nog een extra reden om pauzes te nemen op de werkvloer Liesbeth De Corte

19 april 2018

06u54 2 Nina Dat acht uur per dag al zittend naar een blauw computerscherm staren niet bepaald een recept is voor een gezonde levensstijl, weten we al langer. Maar volgens een nieuwe studie is de kans groot dat het ook schade toebrengt aan je geheugen.

Na een lange werkdag is het verleidelijk om een uitje naar de fitness te schrappen voor een avondje Neflix en chill. Maar wetenschappers van de University of California raden toch aan om je sportschoenen aan te trekken, of om op z’n minst overdag uit je luie stoel te komen.

In het vakblad PLOS One beschrijven de bollebozen hoe ze 35 mensen tussen de 45 en 75 jaar hebben onderzocht. Ze vroegen onder meer naar hun sportieve hobby’s en hoeveel tijd ze op hun achterwerk doorbrengen. Met behulp van MRI-scans bestudeerden de onderzoekers het brein van de proefpersonen.

Kleinere temporaalkwab

Ze ontdekten dat de zogenoemde temporaalkwab kleiner is bij mensen die veel zitten. Dat is belangrijk, want dit deel van je hersenpan speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in je geheugen. Volgens de wetenschappers kan een verdunning van dit deel zelfs een voorbode zijn van dementie of de ziekte van Alzheimer.

Toch moeten mensen met een kantoorjob niet meteen beginnen panikeren. Zo zijn er maar 35 mensen onderzocht, en dat zijn er veel te weinig om grote conclusies te maken. Daarnaast kan het ook goed zijn dat de activiteit die je al zittend uitvoert een rol speelt. De kans is groot dat er een verschil is tussen een belangrijke deadline halen voor je werk of luilekker naar een serie kijken. Maar proberen je wekelijkse work-outs niet over te slaan, kan vast en zeker geen kwaad.