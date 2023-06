Noch paars, noch blauw: dit is dé trendkleur van 2023. “Het is een kleur die inspeelt op het mentale welzijn”

‘Digital lavender’ werd al drie jaar geleden door de trendvoorspeller WGSN en Coloro uitgeroepen tot dé trendkleur die 2023 zal domineren. Waarom is deze kleur nu zo populair en hoe integreer je hem in je garderobe? Wij vroegen raad aan kleurexperte Hilde Francq en styliste Sarah Roelstraete.

Denk aan een subtiele lavendeltint met een grijze ondertoon. Dan heb je dé trendkleur van het jaar voor ogen: digital lavender. Al meer dan drie jaar geleden heeft de internationale trendvoorspeller WGSN samen met de kleurexperten van Coloro voorspelt dat digital lavender onze garderobe dit jaar paars zou kleuren. Maar hoe kunnen ze dat zo ver op voorhand weten?

Het paarse succes. Hoe wordt een trendkleur bepaald?

Vorige week presenteerde de Antwerpse trendstudio Francq Colors zijn nieuwste rapport en ook daar zitten zeven tinten lila in. “Ik zeg al zeker twee seizoenen dat lila bij de nieuwe neutralen gaat horen”, reageert Hilde Francq, kleurexperte en chef van het bureau.

Een trendkleur wordt voorspeld op basis van wat er zich in de maatschappij afspeelt, legt Francq uit: “Als we heel die sociologie hebben uitgewerkt en voldoende voorbeelden hebben die ons aantonen dat iets een trend zal worden, kunnen we daar een kleurenpalet aan koppelen.”

“Lila is een kleur die inspeelt op het mentale welzijn. Bij de jongeren van Generatie Z staat mentaal welzijn hoog op het lijstje, en terecht. Daarom is digital lavender nu zo populair.”

De trendkleur is ook een brug tussen het digitale en het fysieke, legt Francq uit: “Er zijn twee splitsingen: we krijgen heel veel invloeden van artificial intelligence en hoe machines ons kunnen verbeteren. Langs de andere kant willen mensen terug naar het echt menselijke. Deze kleur slaat de brug tussen beide.”

Populair op TikTok en binnenkort ook in je kleerkast

Digital lavender is dé kleur voor de zomer. Niet alleen in het interieur, maar ook voor je kledij en make-up. De hashtag #purpleblush kreeg op Tiktok al meer dan 65 miljoen views. Je ziet de kleur overal opduiken en dat komt vooral omdat hij zo gemakkelijk te combineren is.

Francq: “Het is een kleur die zowel blauwe als roze pigmenten heeft. Blauwe pigmenten geven een koele uitstraling, roze pigmenten een warmere. Het zit dus tussen warm en koel. Het is ook een genderneutrale kleur. Dat is een kleur die zowel mannelijk als vrouwelijk is, maar dan is het belangrijk waarmee je het gaat combineren.”

Hoe draag je digital lavender? Styliste Sarah Roelstraete weet raad

“Digital lavender is een super zomerse kleur. Het staat heel mooi als je een zongetinte huid hebt. Het is ook prachtig met wit, omdat de kleur dan een frisse uitstraling krijgt. Dat geldt trouwens ook voor make-up. Dus als je voor een volledig witte look gaat, kan je bijvoorbeeld met een top in lavendel werken. Of een pak in lavendel met een wit hemd combineren.”

Volledig scherm Enkele streetstyle-voorbeelden. © Getty Images

Ben jij een durver? Dan kan je lavendel combineren met warmere tinten, zoals okergeel of terracotta. “In lavendel zit dat blauwe pigment, waardoor het toch eerder die koele uitstraling krijgt. Als je dan combineert met warme tinten, krijgt je look wat meer pit”, zegt Roelstraete. “En voor de echte durvers is digital lavender ook heel mooi met felle kleuren, zoals geel, fuchsia en kobaltblauw.”

Roelstraete zelf is fan van een monochrome look in lavendel. “Dan werk je best met kleurvariaties. Voor je topje kan je bijvoorbeeld voor een iets donkerdere tint kiezen dan je broek of rok, zodat je look iets meer diepte krijgt.” Lijkt dit je toch iets te gewaagd? Kies dan voor een opvallend accessoire in lavendel, zoals een handtas of een paar schoenen.

Lees ook: