NINA tipt: de must-see erfgoedsites tijdens Open Monumentendag

Zondag 12 september is het Open Monumentendag. Over heel het land kan je honderden erfgoedsites gratis (!) ontdekken. Van belle-époque villa’s en indrukwekkende paleizen tot archeologische sites met een rijke geschiedenis. In elke regio vind je tal van monumenten die het bezoeken waard zijn. Heb je nu al last van keuzestress? Geen nood, de NINA-redactrices tippen alvast hun keuzes.

Open Monumentendag is hét moment om verborgen (en meer bekende) parels in ons land te ontdekken. En het beste is: dat kan volledig gratis. Als je daardoor nog niet overtuigd bent om op zondag 12 september het land te doorkruisen, dan zorgen de volgende tips wel dat je met volle goesting in je auto of op je fiets stapt. Tijd dus om op ontdekking te gaan!

Liesbeth tipt: Oost-Vlaanderen - Villa De Bondt

Volledig scherm Villa De Bondt © Open Monumentendag

Ik woon vlakbij het Gentse Sint-Pietersstation en ben grote fan van de modernistische architectuur uit de jaren twintig en dertig. Die is in deze buurt op elke hoek aanwezig. Zo ben ik Villa De Bondt in het Miljoenkwartier al duizend keer voorbij gefietst, maar heb ik ze nog nooit aan de binnenkant gezien. Dit is dus mijn kans. Heel die wijk is trouwens beroemd om zijn Interbellum architectuur. Andere villa’s met klinkende namen als Woning Eysselinck of Huis Jules Lippens vechten er om je aandacht. Heerlijk om er wat rond te wandelen en je te vergapen aan de prachtige gebouwen.

Waarom net Villa De Bondt mij zo intrigeert: alleen al de buitenkant met het duikbootachtige torentje en het vergulde bas-reliëf is spectaculair. Ik ben dus heel benieuwd naar wat de binnenkant in petto heeft. Verder is de Kerk van Malem ook een aanrader om te ontdekken. Deze witgeschilderde kerk met fifties-baksteen kreeg een nieuwe bestemming als circusschool. Romantische zielen kunnen ook het kasteel van Borluut bezoeken, al dan niet in combinatie met een fietstocht langs drie andere kastelen in het Gentse.

Stéphanie tipt: West-Vlaanderen - Hôtel Van Hamme

Volledig scherm Hôtel van Hamme in Brugge © Matthias Desmet

Brugge barst van de oude gebouwen en ik ben altijd super benieuwd naar wat er zich achter de gevels bevindt als ik door de stad wandel. Hôtel Van Hamme, beter bekend als het Brugse stadspaleis, is er zo eentje. Dat gebouw dateert uit 1778 (!) en ze zijn het aan het renoveren tot luxueuze appartementen. Dankzij Open Monumentendag kan je een kijkje gaan nemen naar hoe die renovatie verloopt. Het lijkt mij enorm interessant om te zien hoe ze het gebouw moderniseren met respect voor de oude structuren. Alleen al de gedachte dat een oud paleis wordt omgetoverd tot een luxueuze appartementenblok maakt mij heel nieuwsgierig. En dan heb je de foto’s op de website nog niet gezien ...

Ook zag ik dat je zondag de Atlantik Wall in Raversijde gratis kan bezoeken. Dat is een stuk duinen met veel restanten, zoals bunkers, uit WOI en WOII. Een indrukwekkende toeristische trekpleister die je ooit in je leven gezien moet hebben. De gidsen zorgen voor een interactieve wandeling waardoor je een duik neemt in de geschiedenis, de kustverdediging en de oorlog op zee.

Fleur tipt: Antwerpen - Fort Van Ertbrand

Volledig scherm Fort Van Ertbrand in Kapellen © Getty Images/EyeEm

Zondagmiddag kan je in een uithoek van Kapellen het Fort Van Ertbrand bezoeken, het militaire erfgoed midden in het Ertbrandbos. Tijdens de rondleiding van zo’n 45 minuten ontdek je wie er actief was op het fort, maar maak je ook kennis met de huidige bewoners. Kleine waarschuwing: heb je chiroptofobie, dan sla je de rondleiding beter over, want onder andere de vleermuis mag het Fort Van Ertbrand zijn thuis noemen.

Wat een bezoek aan dit monument écht interessant maakt - zonder afbreuk te doen aan het stukje Belgische militaire geschiedenis - is de natuurpracht waarmee het fort omringd is. Het Ertbrandbos is een gebied van negentig hectare groot en verbindt al het natuurschoon waar mijn regio zo bekend om staat: de bosgebieden van Brasschaat, Kapellen en - last but not least - de Kalmthoutse Heide.

Ga dus zeker op ontdekkingstocht in het bos. Nadien kan je trouwens je dorst lessen bij Perron Noord, een brasserie aan het militaire vliegveld. Ze hebben een gezellig terras, maar ook binnen vertoef je in een mooi kader. En ben je een fervente stapper? Pik dan zeker ook nog even een toer mee in de Kalmthoutse Heide. Die staat op dit moment prachtig in bloei.

Kato tipt: Limburg - Neerpeltse Saxby seinhuisjes

Volledig scherm Saxby seinhuisje langs de Neerpeltse spoorweg © Paul Cuyvers

Al jaren vraag ik mij in de trein af waar die kleine huisjes langs de Neerpeltse spoorwegen voor dienden. Dankzij Open Monumentendag krijg ik zondag een antwoord op al mijn vragen, want je kan voor de allereerste keer de Saxby seinhuisjes bezoeken. Meer nog, je maakt er ook kennis met de verhalen en bewoners van de stationsbuurt. Zo zullen er zondag ex-personeelsleden aanwezig zijn die je uitleg geven over de werking van de seinhuisjes. Een unieke kans dus om een stukje spoorerfgoed te ontdekken!

Wie zich na dit bezoekje graag nog meer onderdompelt in ‘Limburgs mooiste’, raad ik aan om aan te sluiten bij de historische wandeling in het natuurgebied van Hageven. Ook be-MINE is echt de moeite waard om te bezoeken. In de Beringse kolenwasserij vind je nu de tentoonstelling ‘Triage’ die toont hoe wereldwijde kolenwasserijen een nieuw leven kregen. Als je na deze uitstappen even op adem wil komen, dan verplaats je je het beste naar De Voorste Luysmolen in Bocholt. Daar vertoef je niet alleen middenin de natuur, maar kan je ook genieten van een stuk échte Limburgse vlaai.

Marie tipt: Vlaams-Brabant - Villa Mon Désir

Volledig scherm Villa Mon Désir in Wemmel © Open Monumentendag

Wie in en rond Brussel op ontdekkingstocht gaat tijdens Open Monumentendag, moet zeker een bezoekje brengen aan Villa Mon Désir in Wemmel. Het huis dateert uit 1924 en de bijzondere stijl van het gebouwtje doet me denken aan de huisjes die vroeger beschreven werden in mijn favoriete sprookjes. Wat het monument nog specialer maakt, is de unieke combinatie van de klassieke buitenkant met het ‘moderne’ interieur. Zo is binnenin de bar een echt pronkstuk, net zoals de ronde ruimte met de op maat gemaakte vuilroze zetel en bijbehorende tafel.

Het monument werd onlangs omgebouwd tot het kantoor van projectontwikkelaar ‘Live Different’ én is geselecteerd als laureaat voor de Onroerenderfgoedprijs. Verder zijn ook de oude brouwerijen in Overijse een must-see. Zondag kan je een loft in de oude brouwerij Lootvoet bezoeken, waar tot 1977 Leffe is gebrouwen. Op wandelafstand daarvan, kan je ook gaan binnenkijken in brouwerij De Page aan het Begijnhof. Schol!

Liesbeth tipt: Antwerpen - Het Paleis op de Meir

Volledig scherm Paleis op de Meir in Antwerpen © Stefan Dewickere

Tijdens Open Monumentendag vind ik het heel leuk om wat minder bekende gebouwen een bezoekje te brengen. Plekken waar je anders niet over nadenkt of niet meteen zou binnenspringen. Het Paleis op de Meir in Antwerpen is er zo eentje. Elke dag lopen er duizenden mensen langs, terwijl ze druk aan het shoppen zijn. Sommige voorbijgangers zullen opmerken dat er achter de gevels een chocolatier huist, maar geen kat is op de hoogte van de geschiedenis van dit monumentale gebouw. Nochtans valt er heel wat over te zeggen: het is in 1745 gebouwd door een schatrijke Antwerpse ondernemer. In 1811 is het opgekocht door niemand minder dan Napoleon Bonaparte, en ook de Hollandse koning Willem I en koning Leopold II hebben er vertoefd. In de voetsporen treden van royalty? Kunnen we.

Voor wie in de prins- en prinsessensfeer wilt blijven, is het Rijksarchief in Antwerpen ook een aanrader. Zestien jaar lang werd het gerenoveerd en nu is het opnieuw open voor publiek. Het belle époque-gebouw ziet er sprookjesachtig uit en met een beetje verbeelding zie je zo Assepoester of Doornroosje achter het torenraam voorbij zoeven.

Evi tipt: Vlaams-Brabant - Kasteel van Beersel

Volledig scherm Kasteel van Beersel © Open Monumentendag

Ten zuiden van Brussel en in het hartje van de Zennevallei ligt Beersel. Deze groene gemeente staat het meest bekend om het Kasteel van Beersel, een van de oudste en meest authentieke waterburchten in ons land. De burcht heeft nog altijd die vijftiende-eeuwse uitstraling, wat het gebouw best indrukwekkend maakt. Op Open Monumentendag kan je niet alleen via QR-codes de rijke geschiedenis van het kasteel beleven, maar ook demonstraties bijwonen over houtdraaien, spinnen, weven, mandvlechten en pottendraaien. Een unieke kans dus om ook meer te weten te komen over de Middeleeuwse ambachten!

Wie liever de natuur intrekt, raad ik aan om de Leuvense Kruidtuin te bezoeken. Daar vind je meer dan twee hectare aan bloemen, planten, bomen, maar vooral ook pure rust. Extra speciaal: dit jaar is de Kruidtuin 200 jaar en dat vieren ze op Open Monumentendag met informatieve rondleidingen en presentaties. Combineer je liever wat beweging met een portie geschiedenis? Dan zal de fiets- of wandelroute in Halle over WOII je wel kunnen bekoren. Onderweg bezoek je enkele bunkers en leer je over de gebeurtenissen die daar plaatsvonden tijdens WOII.

Let op! Voor bepaalde monumenten moet je op voorhand tickets reserveren. Meer informatie vind je op de website van Open Monumentendag.

