NINA test zomerse behandelingen: " Op wolkjes wandelen na een bezoek aan de pedispa" Reeks: NINA summerproof Eva Van Driessche

08 juli 2018

11u11 0 Nina Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken. Deze week een pedicure. Mooie nagels voor in sandaaltjes zodat ook je voeten stralen deze zomer. Redactrice Eva testte uit.

Als er één behandeling is die je voor de zomer nooit mag overslaan dan is het wel een pedicure. Natuurlijk kan je thuis al heel wat doen: eelt verwijderen, lekker smeren, je nagels in een leuk kleurtje lakken. Maar een professionele behandeling, al is het er maar één om je voeten in vorm te krijgen na de winter, is absoluut aan te raden. Je nagels worden mooi in vorm gevijld, je hielen worden babyzacht. Het maakt écht het verschil in die nieuwe leuke sandaaltjes.

Terrasjes

In Amerika is het heel normaal om samen met vriendinnen een pedicure te boeken. Allemaal op een rijtje en maar roddelen terwijl de schoonheidsspecialistes jouw voeten onder handen nemen. Wij, nuchtere Vlamingen, laten onze voeten toch liever achter gesloten deuren verzorgen. Ik vond het er zelf ook wat gek uitzien, maar nu begrijp ik wel de aantrekkingskracht. Het is een uurtje helemaal voor jezelf. Je gaat niet in een ontspannende trance zoals bij een massage of lichaamsbehandeling, dus je kan prima even bijpraten met een vriendin. En het is even leuk als samen een terrasje doen.

Bij Parfuma kan je met z’n tweetjes boeken en naast elkaar in een comfortabele massagestoel (wel gelukkig in de privacy van het beautycentrum op de benedenverdieping) plaatsnemen. Je krijgt een pedicure volgens de regels van de kunst, nooit pijnlijk, wel heel grondig. En als kers op de taart een zalig zomers kleurtje van ProNails. We wandelen op lichte voetjes buiten, klaar om nog wat verder bij te praten op een terrasje ...

Het verdict

Resultaat: zachte zomervoeten die gezien mogen worden.

+ Leuk dat je met z’n tweeën kan gaan.

- De voetmassage zou nog veel langer mogen duren.

Een pedicure bij Parfuma duurt een uurtje en kost € 65. Meer info over deze behandeling? Surf dan naar de website van Parfuma.