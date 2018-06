NINA test zomerse behandelingen: "Een sessie kan zorgen voor 20 tot 40 procent vetverlies" Reeks: NINA summerproof Margo Verhasselt

10 juni 2018

11u04 0 Nina Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken. Deze week 'cryolipolyse'. Door het bevreizen van vetcellen zou je al na één sessie zo'n 20-40% vet verliezen. Redactrice Margo testte uit.

Nieuwe term in afslankland: cryolipolyse. Het superwapen om een winterbuikje, lovehandles of een rijbroek weg te werken voor de vakantie. Het werkt als volgt: bij cryolipolyse bekijk je samen met de schoonheidsspecialiste welke zone je onder handen wil nemen. Bij mij zijn dat mijn buik en lovehandles.

Ijskoud

Wat gebeurt er concreet? Na het aanbrengen van een (erg koude) strip op je probleemzone wordt je vetlaag aangezogen met behulp van een zuignap en de huid wordt tot -5 °C afgekoeld. Je vetcellen lopen als het ware weg van die koude, ze krimpen. Na 50 minuten haalt de specialist de zuignap er weer af en krijg je een massage om de circulatie weer op gang te brengen en je weefsel weer op te warmen. Een sessie kan ervoor zorgen dat je 20 tot 40 procent vet verliest.

Heb je een erg ontspannende behandeling in gedachten? Dan moet ik meteen eerlijk toegeven dat dat het niet is. Het doet echt wel een beetje pijn. Vooral het aanzuigen van de lovehandles vond ik niet zo aangenaam. En ik heb wat last van blauwe plekken. Maar het goede nieuws is dan weer wel dat je al na één keer resultaat hebt. Optimaal zie je dat na vier weken, dan is mijn buikje wel wat slanker. Al moet ik toegeven, ik ben niet omvergeblazen van het resultaat. Misschien is een tweede bezoekje toch niet volledig onnodig.

Het verdict

Resultaat: een zwembandje minder, maar wel een blauwe plek hier en daar.

+ Het is een snelle manier om van vet af te raken.

- Het is prijzig en niet volledig pijnloos.

Een Cryolipolysebehandeling duurt 50 minuten per zone en kost € 399 voor een zone, € 599 voor twee zones, bij Aspria in Brussel. Meer informatie over deze behandeling kan je vinden op de website.