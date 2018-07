NINA test zomerse behandelingen: "Deze behandeling is net zo ontspannend als een massage" Reeks: NINA summerproof Eva Van Driessche

01 juli 2018

11u17 0 Nina Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken. Deze week een suikerscrub. Zuiver je huid volledig door een professionele scrub, dit heeft een extra voordeel tijdens het zonnekloppen. Redactrice Eva testte uit.

Thuis of professioneel?

Scrubben, dat kan ik toch thuis? Dat klopt, vindt ook beautyexperte Nadia van Aveda, en het is geen slecht idee om het voor je reis regelmatig te doen. Meng wat ruwe rietsuiker met een van je favoriete douchegels en scrub je droge huid met flink ronddraaiende bewegingen. Maar een professionele scrub- en boensessie heeft zijn voordelen. ‘Een schoonheidsspecialiste kan ook moeilijk bereikbare plekjes zoals je billen en rug scrubben en het doet meer deugd als iemand het voor jou doet’, vertelt Nadia verder. Dat is inderdaad een van de grootste voordelen.

Deze behandeling is net zo ontspannend als een massage, meer dan een uur vol genieten. De suikerscrub maakt je huid zacht, zodat die glimt van gezondheid en mooier bruin wordt omdat dode huidcellen niet in de weg zitten voor een egaal kleurtje. Het is ideaal voor je op reis vertrekt, maar niet nét de dag voor je in de zon gaat zitten. Als je huid helemaal rozig geboend is, spoel je alles zelf af onder de douche (tip: hou het kort, want wat nog komt wil je niet missen). Daarna krijg je een grondige massage met een bodylotion in jouw favoriete geurtje. Ik kies een opwekkende en spring daarna energiek van de tafel. Ik zou zo het vliegtuig op willen stappen!

Het verdict

Resultaat: een zachte huid én ontspannen geest.

+ Het is even ontspannend als een massagebehandeling.

- Dit is een pak duurder dan een scrub bij je thuis.

Aroma Body Polish met producten van Aveda duurt 75 minuten en kost € 95 bij Mo’na in Antwerpen of Mechelen. Meer info over deze behandeling vind je op de website van Mo'na.