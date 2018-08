NINA summer challenge: een week in de schoenen van Meghan Markle Margo Verhasselt

05 augustus 2018

09u30 2 Nina Elke dag Instagramwaardig koken, een okseldetox uittesten, tien minuten per dag mediteren of een week op Crocs lopen. Wordt je leven écht beter van de nieuwste online hypes of niet? Onze redactie test het de hele zomer voor je uit. Deze week: een week in de schoenen van Meghan Markle lopen, létterlijk dan.

Toen ik nog een klein meisje was, was het elke dag hetzelfde liedje. "Maar mama, waarom mag ik mijn prinsessenkleed niet aandoen vandaag. Dat is toch mooi?". Waarop mijn mama aan haar peuter met beteuterde snoet moest uitleggen dat ook prinsessen in gewone kleding naar school gaan. Maar deze week was het anders. Het was eindelijk mijn moment. Uitgerekend 20 jaar later mocht ik me dan eindelijk elke dag zoals een prinses kleden, al was dat niet volledig zoals ik het me had voorgesteld.

Meghan Markle. Damn you woman. Met je perfecte haren, outfits én man. Alleen het familiedrama, dat mag je bij je houden. Mijn liefde voor het Britse koningshuis is groot. Héél groot. Ooit ving ik een blik op van Prins Harry op een koude dag in Schotland en was meteen verkocht. Geen wonder dus dat ik meteen ja zei toen me gevraagd werd of ik deze challenge aan zou gaan.

Hoewel ik tegen mijn collega's koeltjes zei dat het me wel wat leek, kon ik stiekem niet wachten op de outfits die mijn richting uitkwamen. Ik sloeg de handen in elkaar met Zalon, een gratis personal shopping service van Zalando voor zowel mannen als vrouwen, waarbij klanten hulp krijgen van een stylist. Zij stelden mijn outfits samen, die niet veel later in twee reusachtige dozen toekwamen bij mij thuis. De buren, die er hoogstwaarschijnlijk al vanuit gingen dat ik een koopverslaving heb, zijn daar nu waarschijnlijk écht van overtuigd.

Dag 1: Dit wordt een makkie.

De eerste outfit is een schot in de roos. Een groene wikkeljurk met zwarte pumps, het is er bovendien eentje die ik zelf stiekem ook meteen zou uitkiezen. Alleen de zwarte blazer zorgt voor het nodige gezaag én gepuf - als u niet op de hoogte was, ons land gaat momenteel door een hittegolf. Mijn collega's waren duidelijk even enthousiast als ik en de hele redactie stak dan ook ongegeneerd de kop op toen ik voet zette op de redactie. "Oh, maar dat valt nog heel goed mee! Ik dacht echt dat jij elke dag een gigantische hoed zou aandoen," klinkt het. Bedankt voor de steun, dames! Ik slaag erin om zonder gebroken beenderen een hele dag op de hakken door te komen. Dag 1: een succes!

Dag 2: Oh boy.

Eerlijk? Met de outfit is helemaal niets mis. Maar die hoed. Ik moest een beetje grijnzen toen ik het pakket in handen kreeg. Dit was de exacte outfit die de Duchess had uitgekozen voor Wimbledon en toen mocht ze haar hoed niet ophouden door het protocol. Meteen ook goed voor mijn excuus: 'Ik moet die dan toch ook niet aandoen want, ja, Megs - voor de vrienden - had hem ook niet aan?" Waarop mijn collega kort en bondig antwoordde dat ik moest stoppen met zagen, mijn hoed moest opzetten en verder werken.

Dag 3: Ben ik een praline?

Oh. My. God. Dé exacte woorden toen ik deze jurk in handen kreeg. De nachtmerrie begon. Een echte galajurk in zalmroze, mét bijpassende hoed. Eerst en vooral: de ontwerper van deze jurk weet niet wat comfort is, want het ding zat verschrikkelijk. Denk: een warme slaapzak die spant aan je schouders maar er toch ook in slaagt om naar boven te kruipen. Wél een goede styling van Zalon, want de jurk leek exact op die van Meghan. Alleen vraag ik me echt af hoe zij erin geslaagd is om een hele dag in het ding rond te lopen.

Dag 4: Rust.

Opnieuw een soort wikkeljurk, dus ik was gelukkig! Dit kleedje was super aangenaam om te dragen, luchtig, stijlvol én elegant. Opnieuw een schot in de roos. De schoenen waren minder mijn ding. Blinkend, roze en een bandje. Het liedje 'i'm a barbie girl' speelt meteen een volledige dag door mijn hoofd.

Dag 5: Goede afsluiter.

Oké, toegegeven: deze jurk is absoluut niet mijn ding. Maar de trenchdress is wel gemakkelijk draagbaar en perfect voor bij de hete temperaturen van de laatste dagen. Misschien lag het aan mij, maar ik vond dat de jurk niet heel flatterend was bij mijn model.

Het verdict

Oké, Meghan. Jij wint. Hoedje af, want bij jouw geweldige styling komt duidelijk wat werk kijken. Het was een vermoeiende week, met wat ongemakkelijke blikken en nog ongemakkelijkere momenten aan het koffieapparaat. Maar al bij al ben ik heel tevreden! Eerlijk gezegd verwachtte ik niet veel meer van deze week dan een reeks gênante foto's die nu voor altijd op het internet zouden staan - ik hou van mijn job, écht waar! - maar toch heb ik echt wat geleerd:

- Ga voor simpel: less is always more. Meghan kiest meestal voor een kleur en dat is meestal ook genoeg voor een mooie outfit.

- Een hoge hak maakt alles elleganter, al kan een platte schoen even goed zo nu en dan.

- Wees niet bang om te experimenteren. Het is duidelijk dat Meghan soms het hare denkt van het protocol en niet bang is om iets nieuws uit te testen. Een advies: zolang jij je er goed bij voelt, straal je dat ook uit!

En oh ja, als er knappe prinsen op zoek zijn naar een prinses, ik denk dat ik mijn kwaliteiten nu dubbel en dik bewezen heb, toch?