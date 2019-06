Zweer jij bij een vaste handtas? Dan mogen deze 3 exemplaren in je garderobe niet ontbreken Lynn Guillaume

11 juni 2019

11u30

Bron: Ninashop 0 Nina Shopt De ene vrouw heeft evenveel handtassen als outfits, de andere houdt het liever praktisch en zweert bij die ene tas die alle comfort biedt, seizoensbestendig is én overal bij past. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan zijn deze drie handtassen alles wat je nodig hebt.

Een middelgrote tas voor elke dag

Als er één handtas is die niet in je collectie mag ontbreken dan is het zonder twijfel een middelgrote tas, oftewel: de handtas waarin je halve huishouden past. Die is niet alleen praktisch – want ruim genoeg voor een boek, paraplu, make-up… - maar ook lekker tijdloos waardoor hij moeiteloos iedere modegrill overleeft. Een casual tote bag of een klassieke handtas? Aan jou de keuze. Kies in ieder geval voor een exemplaar uit kwaliteitsleer. Dat kost weliswaar iets meer dan een model uit faux leather, maar je beleeft er gegarandeerd jarenlang plezier aan. Zwart lijkt misschien de veilige keuze, maar vergis je niet. Een zwarte tas kan soms nogal zwaar ogen. Ga liever voor grijs, taupe of beige: een pak frisser en perfect voor zomer- én wintermaanden!

1. Rosallia, Anna Morellini (€164,50 ipv €329)

2. Monte Cimone, Pia Sassi (€57,90 ipv €249)

3. Nure, Lia Biassoni (€89,70 ipv €299)

Kleine tot middelgrote crossbodytas

Tijdens het shoppen , langs het voetbalveld of op een event… Soms heb je graag je handen vrij. Een degelijke crossbodytas is dan ook een absolute must-have. Een mini-tasje lijkt misschien schattig, maar vergeet niet dat je dan telkens je rijbewijs, paspoort en betaalkaarten uit je portefeuille zal moet halen. De chaoten onder ons weten wat dat betekent: vroeg of laat gaat er onvermijdelijk iets verloren. Een ruimer exemplaar waarin je telefoon, portefeuille, sleutels…passen is wellicht een betere keuze. Net omdat een crossbodytas iets minder vaak uit de kast komt dan je dagelijkse handtas zweren wij bij een streepje kleur. Een vrolijk rood exemplaar geeft je outfit extra punch. Ook wit combineert makkelijk en verveelt nooit.

1. Olona, Lia Biassoni (€89,50 ipv €179)

2. Lola, Anna Morellini (€107,40 ipv €179)

3. Fiora, Lia Biassoni (€59,60 ipv €149)

Chique clutch

Op een chique feest wil je geen loodzware handtas met je meezeulen. Een feestelijke clutch is jouw perfecte feestbuddy. Je partybag mag trouwens best fun zijn. Goud, zilver en glitter passen bij zo goed als iedere feestoutfit en geraken nooit uit de mode. Welke vrouw houdt niet van een streepje blingbling? En ook een dierenprint is perfect voor een wilde nacht. Liever wat braver? Dan is een zwarte clutch iets voor jou. Een exemplaar met een bijzondere lederstructuur oogt net wat spannender dan een model uit klassiek leder.

1. Beatrice, Anna Morellini (€159)

2. Monte Soratte, Pia Sassi (€ 47,70 ipv € 159)

3. Navigli, Mia Tomazzi (€38,70 ipv €129)

