Zo onderhoud je een lederen handtas Lynn Guillaume

27 februari 2020

11u00 0 Nina Shopt Leer wordt mooier met jaren, maar dat betekent niet dat je lederen handtas niet af en toe wat extra zorg nodig heeft. Met deze tips van Leer wordt mooier met jaren, maar dat betekent niet dat je lederen handtas niet af en toe wat extra zorg nodig heeft. Met deze tips van Ninashop.be blijft je favoriete accessoire voor eeuwig en altijd mooi!

Bescherm tegen vuil en water

Hoewel een lederen handtas wel tegen een spatje regen kan, is stortregen een ander verhaal. Een tas in gladleer bescherm je daarom best om de paar maanden met een vocht- en vuilafstotende spray. Een suèdelederen tas mag je zelfs vaker inspuiten. Hoe verleidelijk het ook is om meteen met een nieuwe handtas te pronken, trakteer je nieuwkomer altijd eerst op een beschermbeurt.

Gebruik bij voorkeur een transparante kwaliteitsspray. Gekleurde sprays werken minder efficiënt en kunnen de kleur aantasten. Enkel bij lakleer en imitatieleer blijf je het best weg met onderhoudssprays. Die kunnen de beschermende folielaag aantasten en doffe plekken veroorzaken.

Pak vlekken meteen aan

Een druppel rode wijn, een slijkspetter langs het voetbalplein… Vlekken vallen helaas nooit helemaal te vermijden. Dep de vlek droog met een schone doek of tissue en ga er vervolgens met een licht vochtige doek overheen.

Niet proper te krijgen? Gebruik dan een speciale vlekkenspray om het leer schoon te maken. Eventuele kleurverschillen kan je met een gekleurde wax of crème aanpakken. Bij een tas uit suèdeleer ga je het best extra voorzichtig te werk. Met speciale gommetjes en zachte suèdeborstels kan je de vlek proberen wegpoetsen. Lukt dat niet? Dan kan stomen soelaas bieden. Houd je tas boven een pot met kokend water of breng je tas naar de droogkuis.

Hou de kleur mooi

Smeer je gladlederen handtas twee keer per jaar in met een gekleurde lederwax of -crème. Zo blijft je tas haar kleur mooi behouden. Plaats je handtas liever niet urenlang in de zon, maar gun ze een plekje in de schaduw. Hevig zonlicht kan het leder doen verkleuren.

Vergeet de binnenkant niet

Lipsticks, balpennen, snoepjes… kunnen het interieur van de handtas flink bezoedelen. Voorkomen is beter dan genezen, dus geef je tas op tijd en stond een grondige opruimbeurt. Maak de binnenkant stofvrij – hello stofzuiger – en pak eventuele vlekken aan met een vlekkenspray voor leder (of textiel).

Bewaar zorgvuldig

Vliegt je handtas voor een tijdje de kast in? Berg ze op in een dustbag die je tas laat ademen én tegen stof en licht beschermt. Kreeg je bij de aankoop van je handtas geen stofzak cadeau? Een witte kussensloop of kartonnen schoendoos werkt evengoed.

Stop je tas nooit in een plastic zak. Die houdt vocht vast en geeft schimmels vrij spel. En nog een allerlaatste tip: vul je tas op met krantenpapier vooraleer je ze opbergt. Zo behoudt ze haar vorm.

