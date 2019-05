Zo kies je de juiste handtas voor jouw figuur Lynn Guillaume

22 mei 2019

10u55

Bron: ninashop 5 Nina Shopt De juiste handtas doet je hart een sprongetje maken. Maar dat is niet het enige criterium waarmee je het best rekening houdt bij de aankoop van een nieuwe handtas. Doet je nieuwe tas je figuur alle eer aan? En zitten de kleuren goed zodat jij je nieuwe aanwinst niet meteen beu geraakt? Stof tot nadenken!

Hou rekening met je lichaamsbouw

Tien handtassen uitproberen om uit te zoeken welk model het best bij je past? De meeste vrouwen zijn al lang tevreden wanneer hun nieuwe tas ietwat bij hun stijl aansluit. En toch kan de juiste handtas wonderen doen voor je figuur, net als die ene perfecte jeans! De gouden regel? Kies voor een tas met een contrasterende vorm. Ben je rank en slank? Dan geeft een rondere tas je wat extra optische curves. Ben je eerder klein met rondere vormen? Dan zorgt een groter, rechthoekig exemplaar voor een fijner silhouet.

Rank en slank?

Wat ronder?



Zet je troeven in de kijker

Hou er rekening mee dat je handtas de aandacht naar zich toetrekt. Een schoudertas die op heuphoogte eindigt zet dus ook je heupen in de verf. Een crossbodytas zuigt de aandacht naar je borsten toe. Hou daar rekening mee. Voor vrouwen met een volle boezem is een crossbodytas niet het meest ideale model omdat de dwarse schouderband de borsten visueel doormidden snijdt. Ben je gezegend met mooie benen? Dan is een hand- of heuptas ideaal om de focus wat lager te leggen. Een korter exemplaar dat tot halverwege het bovenlichaam komt, staat dan weer iedere vrouw goed. Het vestigt de aandacht op de taille. We like!

Kies de juiste kleur

Niets mis met felle kleurtjes, maar ben je op zoek naar een handtas die enkele jaren meegaat? Dan kies je beter voor een exemplaar in een neutrale kleur. Met zwart zit je altijd goed. Ook cognac, wit en metallic ogen tijdloos en laten zich makkelijk combineren. Wil je toch liever een kleurtje? Neem dan eerst een kijkje in je kleerkast vooraleer je lukraak een vrolijk model uitkiest. Welke twee kleuren zijn in je garderobe het meest vertegenwoordigd? Match je nieuwe handtas met die favoriete tinten.

