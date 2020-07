Zo blijft je lederen tas levenslang mooi Lynn Guillaume

06 juli 2020

11u00

Bron: Ninashop.be 0 Nina Shopt Een lederen handtas heb je voor het leven, als je ze de juiste verzorging geeft tenminste. Hoe je dat precies aanpakt? Een lederen handtas heb je voor het leven, als je ze de juiste verzorging geeft tenminste. Hoe je dat precies aanpakt? Ninashop legt het je uit én tipt je de 11 beste handtaskoopjes.

Bescherm

Leer is een natuurproduct. Net als jouw huid heeft het dus een goede verzorging nodig om mooi en gezond te blijven. No worries, ingewikkelde 7-stappenplannen hoef je niet te volgen. Met een degelijk onderhoudsproduct kom je al een heel eind. Spuit je tas twee keer per jaar in met een lederspray die tegen vocht en vuil beschermt en je favoriete handtas doorstaat moeiteloos de tand des tijds.

Kies voor kwaliteit

Gooi niet zomaar op goed geluk een willekeurig verzorgingsproduct in je kar. Hou rekening met het type leder van je handtas -suèdeleer behandel je anders dan lakleek – en kies altijd voor kwaliteitsproducten. Je betaalt er misschien enkele euro’s meer voor, maar die betalen zich vanzelf terug door jouw tas langer mooi te houden.

Wees lief

Ook jij speelt een grote rol in de levensduur van je handtas. Draag zorg voor je tas. Hou ze weg van direct zonlicht, water en vuil. Toch een vlekje gespot? Een schone doek met wat lederreiniger lost het meeste kwaad op. Opgelet: wrijven is een absolute no-go! Ga zacht te werk. Krijg je de vlek niet opgelost? Laat de klus dan over aan een professional.

