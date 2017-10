Zalando gaat binnenkort ook make-up verkopen Redactie

Wie dacht dat het aanbod van online modewinkel Zalando niet nóg uitgebreider kon worden, heeft het goed mis. Binnenkort vind je er naast schoenen, kleding, sportkledij en accessoires immers ook cosmetica.

Komende lente plant het Duitse bedrijf ook parfum, make-up, huid- en haarproducten te gaan verkopen. Zo wil de webwinkel, die ook actief is in België, zijn groei verder doen stijgen. Het afgelopen kwartaal werd het marktaandeel verder uitgebouwd en liep de omzet op van 835 miljoen euro tot iets meer dan een miljard euro.

Al moeten ze voor die groei wel diep in de buidel tasten. Investeringen in onder meer techniek en logistiek en initiatieven om te klantervaring te verbeteren, hebben de winstgevendheid behoorlijk verminderd. Het bedrijf meldde op basis van voorlopige cijfers dat het resultaat voor rente en belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, uitkomt tussen de min 5 miljoen en plus 5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een winst van 20 miljoen.

De verzorgingsproducten en make-up zullen eerst gelanceerd worden in Duitsland, al zullen de andere landen wellicht snel volgen. Of je de cosmetica net als de kledij ook allemaal thuis kan uitproberen en weer terugsturen, daar hebben we echter wel onze twijfels bij.