Winterkleuren 2019/2020: deze handtassen mogen niet ontbreken Lynn Guillaume

11 december 2019

11u30 0 Nina Shopt De donkerste tijd van het jaar? Niet in modeland! De trendkleuren voor deze winter ogen opvallend...opvallend. Met deze bijpassende handtassen ben je helemaal mee.

Een ding staat vast: donkere winterkleding mag je dit jaar in de kast laten hangen. Met hartverwarmende trendkleuren als verleidelijk wijnrood, avocadogroen, snoepstokroze en 50 tinten paars kleurt deze winter feller dan ooit. Precies wat een mens nodig heeft op deze koude, grauwe dagen! Al is het niet al kleur wat de klok slaat. Ook neutrale tinten doen het dit seizoen opvallend goed. Sober sneeuwwit, ingetogen beige of gebroken wit? We like!

Snoepstokroze

Geen betere remedie tegen de winterblues dan een dosis felroze. Echte fashionista’s combineren deze blijmaker met knalrood. Voor de durvers.

1. Mia Tomazzi - Varedo (van € 319 naar € 55,83)

2. Esprit - Margie Baguette (€ 35,95)

Prachtig paars

Ook paars valt deze winter niet uit het straatbeeld weg te denken. Kies je voor een doordacht gekozen accessoire in knallend paars of lieflijk lila? Of ga je liever van kop tot teen gekleed in 50 tinten paars? Jij beslist!

1. Pia Sassi - Botte Donato (van € 289 naar € 144,50)

2. CKS - Ane (€ 59,99)

Bruin

Niets mis met donkerbruin, maar een lichtere tint oogt net dat tikkeltje hedendaagser. Hou tijdens het shoppen noten als hazelnoot en amandel voor ogen en het kan niet misgaan. Suède rokjes, velvet blazers of een tas in structuurleer? Bijzondere materialen tillen een zachtbruine tint naar een hoger niveau.

1. Lucca Baldi - Montalcino (€ 249)

2. Zara - Animal print crossbody (€ 25,95)

Avocadogroen

De avocadogekte heeft nu officieel ook haar weg naar de catwalk gevonden. Niet verwonderlijk, want de diepgroene tint combineert prachtig met bruin, gebroken wit en beige: nog zo’n mooie wintertoppers.

1. MYOMY - My Paper Bag schoudertas (€ 189,95)

2. Zoe & Noe - Siena (€179)

Wijnrood

Stijlvol, verleidelijk én mysterieus: deze dieprode tint heeft het helemaal. Wijnrood staat verrassend mooi met hazelnoot- of diepbruin, maar combineert net zo goed met kleuren die je vast al in je kast hebt liggen: zwart, grijs, gebroken wit... en zelfs roze.

1. Mia Tomazzi - Navigli (€129)

2. Zadig & Voltaire - Rock Suede Pate (€ 320)

Beige boven

Beige lijkt op het eerste zicht misschien braaf, maar vergis je niet: het is de perfecte passe-partout die andere tinten in je look mooi met elkaar bindt. Een vleugje beige mag dan ook niet in je wintergarderobe ontbreken. Ook helemaal nu: beige van kop tot teen. Doen!

1. Anna Morellini - Lola (van € 189 naar € 43,33)

2. Nat & Nin - Simone (€ 179,00)

Grijsblauw

Liever een wat gedempter kleurenpallet? Dan is dit zachte steenblauw vast jouw ding. De ingetogen kleur contrasteert mooi met zachtroze tinten en is - wat ons betreft - een absolute blijver.

1. Lia Biassoni - Mella (€ 219)

2. Guess - handtas (€ 145)

Jouw smaak niet gevonden? Op deze handtassen krijg je nog korting!



Lees ook op Ninashop.be:

Weekendje weg? Met deze tassen reis je met klasse

6x stijlvolle én handige laptoptassen

Deze basic handtassen heeft elke vrouw nodig