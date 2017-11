Wees er snel bij: Nivea lanceert (tijdelijk) hun eigen parfum Sophie Vereycken

08u22 0 Nivea Nina Shopt Het is als de geur van zachte babyhuidjes, pas gewassen lakens of de geur van net gemaaid gras. We hebben het natuurlijk over de iconische geur van Nivea, die ons in een oogwenk terug naar onze kindertijd katapulteert. Nood aan zo'n vlaagje nostalgie? Nivea got you covered: want het merk lanceert een eau de toilette, geïnspireerd op de klassieke blauwe pot.

Nog op zoek naar een leuk kerstcadeau voor de Nivea-fan in de familie (want wees eerlijk, wie is dat niet?) of wil je gewoon jezelf verwennen met een dosis nostalgie? Kan allemaal, want de geur is tot en met 14 december verkrijgbaar.

€ 24 in de webshop van Nivea.

Nivea Topnoten: mandarijn, lavendel en bergamot; Hartnoten: rozenessentie, voorjaarsbloemen (lelietje van dalen, fresia, ylang-ylang); Basisnoten: sandelhout, muskus.