WECANDANCE gemist? Met deze safaribags lift je mee op de festivaltrends

12 augustus 2019

11u30

Bron: Aangeboden door ninashop.be 0 Nina Shopt ‘Safari nomads’, zo klonk het thema van WECANDANCE dat afgelopen weekend plaatsvond. Kon je er niet bij zijn of wil je de festivalsfeer nog even vasthouden? Met deze classy safaritassen scoor je ook naast het festivalterrein.

Camel

Met een camelkleurige tas ben je helemaal mee met de safaritrend. Ga je voor een beltbag, schoudertas of eentje die je op twee manieren kan dragen? Aan jou de keuze! Deze beauty’s zijn ruim genoeg voor al je essentials én lekker tijdloos. Perfect voor volgend jaar, wanneer je wél je dansschoenen aantrekt!

1. Emma - Anna Morellini (€49.90 ipv €199)

2. Trebbia - Lia Biassoni (€149)

3. Cupidon - Clio Goldbrenner (€225)

Exotische prints

Léopard, tijger of zebra… Op een dierenprintje meer of minder steekt het al lang niet meer! Mooi, op én naast de festivalwei.

1. Lou’s big bag x AFRIEK - O my bag (€ 119)

2. Zcorilo - Unisa (€299)

3. Maira - Lia Biassoni (€89.70 ipv €299)

Natuurlijke materialen

Liever wat subtieler? Ga dan voor een tas in riet of een exemplaar met gevlochten of gehaakte textuur . Helemaal ‘safari nomad’ en de perfecte bondgenoot voor een lange nazomer.

1. Pitigliano - Lucca Baldi (€89.90 ipv €329)

2. Split Wicker Mini - Topshop (€33.99)

3. Caroline - Anna Morellini (€131.60 ipv €329)

