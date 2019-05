Waarom je je handtas het best op dieet zet Lynn Guillaume

28 mei 2019

11u36

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Huppel jij als een hedendaagse Mary Poppins rond met een handtas boordevol hulpmiddelen voor ‘in geval van nood’? Tijd om je leven te beteren. Want wie gespaard wil blijven van stramme schouders, een stijve nek of pijnlijke rug, zet haar handtas het best op dieet.

Last van nek-, schouder of rugpijn? Je favoriete handtas zou weleens de boosdoener kunnen zijn. Een te zware tas blijkt immers een van de belangrijkste oorzaken van pijnklachten bij vrouwen. Maar liefst een op de vijf vrouwen zeult elke dag een te zware tas met zich mee. Met deze toppers zit je goed!

Schoudertas

Volgens experten weegt een schoudertas het best niet meer dan 10% van je lichaamsgewicht. Dat lijkt misschien veel, maar vergis je niet. Een lege XL-tas weegt al snel meer dan 2 kilogram. Voeg daar een portefeuille, smartphone, make-uptas en laptop aan toe en je begrijpt meteen dat de kilo’s snel aandikken. In plaats van je hele hebben en houden met je mee te sleuren, denk je het best twee keer na over wat je in je handtas stopt. En geef toe, hoe vaak heb je al die prullen écht nodig? Draag bij voorkeur een tas met brede schouderband die de druk over je schouder verdeelt. Ook een cross-bodymodel is ideaal en spreidt het gewicht mooi over je bovenlichaam.

1. Refosco - Zoe&Noe (€199)

2. Montepulciano - Lucca Baldi (€119,40 ipv €199)

3. Elena - Anna Morellini (€65,70 ipv €219)

Handtas

Draag je je handtas in de hand of aan je onderarm? Dan weegt je tas het best niet meer dan 4,5 kg. Door het ontbreken van een lang hengsel zet een handtas je schouder en onderarm immers extra onder druk. Wissel je tas geregeld even van kant om pijnklachten te voorkomen en maak er een punt van om regelmatig je handtas van overbodige spullen te ontdoen. Vind je het moeilijk om je tas leeg te houden? Stel dan een lijstje op met essentials die in je handtas thuishoren en hou je eraan. Portefeuille en smartphone? Yes! Lege waterflesjes en rondslingerende klantenkaarten? No! Een handtas met handige compartimenten binnenin helpt je om de boel georganiseerd te houden én het gewicht mooi te verdelen. Je rug zal je dankbaar zijn!

1. Nure - Lia Biassoni (€239,20 ipv €299)

2. Mallero - Lia Biassoni (€197,40 ipv €329)

3. Montenapoleone II - Mia Tomazzi (€149,50 ipv €299)

Rugzak

Kan je zonder een heuse survivalkit echt de deur niet uit? Vervang je handtas dan door een hippe rugzak. Backpacks zijn weer helemaal terug van weggeweest en bijzonder praktisch. Mooi meegenomen: op je rug mag je tot 20 procent van je lichaamsgewicht met je meedragen zonder een pijnlijk rug of nek te moeten vrezen. Handig!

1. Claire - Anna Morellini (€289)

2. Soncino - Mia Tomazzi (€74,90 ipv €309)

3. Sirietto - Mia Tomazzi (€89,70 ipv €299)

