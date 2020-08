Waarom 1 handtas nooit genoeg is Lynn Guillaume

17 augustus 2020

13u00

Handtassen: als je het ons vraagt kan je er nooit genoeg hebben. Een toffe tas is het perfecte accessoire om je outfit extra punch te geven. Is jouw collectie aan uitbreiding toe? Deze must-haves scoor je nu aan interessante soldenprijzen!

Kleine schatbewaarders

Er zijn zo van die tassen die onmisbaar zijn. Een compacte cross-bodytas bijvoorbeeld: je ideale bondgenoot voor een dagje shoppen of citytrippen in eigen land. Tijdloos of met een speelse twist? Jij beslist!

1. La Marmora, Pia Sassi (Nu €54,90 ipv €239).

2. Lola, Anna Morellini (Nu €42,90 ipv €189).

3. Essentiel Antwerp (nu € 83 ipv € 165).

Groot en comfortabel

Een elegante schoudertas is nog zo’n topper die een vaste plek in je collectie verdient. Een must-have voor mama’s, want in deze comfortabele tassen kan je naast je persoonlijke essentials moeiteloos luiers, speelgoed, flesjes… kwijt. En geef toe: ze staan een pak eleganter dan een duffe luiertas, nietwaar?

1. Fosdinovo, Lucca Baldi(Nu €69,90 ipv €299).

2. La Redoute Collections (nu € 54 ipv € 135).

3. Monate, Lia BIiassoni (Nu €62,90 ipv €249).

Let’s party

Ooit mag het weer: feesten tot in de vroege uurtjes. Onder het motto ‘een slimme meid koopt haar tas op tijd’ serveren wij je nu alvast een portie inspiratie. Deze partybags zijn je ideale partner in crime voor een spetterend avondje uit.

1. Kurt Geiger London (€ 185,95).

2. Melanie, Anna Morelini (Nu €59,70 ipv €179).

3. Monte Lesima, Pia Sassi (Nu €94,50 ipv €189).

