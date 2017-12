Voor de late shoppers: hier kan je zondag nog allemaal terecht voor inkopen en cadeautjes Sophie Vereycken

13u01 0 Thinkstock Nina Shopt Je zou het bijna vergeten, maar Kerstmis is meer dan alleen maar vrolijke deuntjes, flikkerende lichtjes en foute kersttruien. Voor wie dit jaar het kortste strootje trok en het hele gebeuren moet organiseren, of wie gewoon een dozijn pakjesdolle neefjes en nichtjes heeft rondlopen, is het vooral veel stress. Heb jij ook nog een meterslange to-dolijst af te vinken? Geen nood. Dat kan ook zondag nog.

Cadeautjes uitzoeken? Inkopen doen? Ach, je hebt nog tijd genoeg. Toch? Vorige week ging die vlieger inderdaad nog op, maar nu begint de tijd stilaan te dringen. Al is er ook goed nieuws voor wie het allemaal iets te lang liet aanslepen. Ook zondag kunnen we nog naar de winkel, en wel hier.

Boodschappen

Of je er nu last-minute achtergekomen bent dat de melk op is, of je nog een heus feestmaal in huis moet halen: geen nood. De meeste supermarkten staan ook op zondag 24 december voor je klaar. "Alle Delhaize-winkels zullen de hele dag open zijn van 9 uur tot 14 uur," aldus Roel Dekelver, external communications manager. "Zelfs op kerstdag kan je in de supermarkt terecht, al zijn er dan slechts een vijftigtal filialen geopend."

Is de dichtstbijzijnde Delhaize een behoorlijk stuk rijden? Ook geen probleem. "Dit jaar hebben we uitzonderlijk besloten om op zondag 24 december alle Colruyt- en Okay-winkels open te houden, al zullen ze wel vroeger sluiten," zegt persverantwoordelijke Hanne Poppe. Je kan er terecht voor een paar noodzakelijke ingrediënten die plots uit de voorraadkast blijken te missen, maar ook voor een hele feestmaaltijd als dat moet. "Klanten hebben de mogelijkheid om op voorhand een bestelformulier in te vullen en dat later te gaan ophalen, bijvoorbeeld voor de gourmetschotels, maar er zullen ook last-minute nog verse producten geleverd worden. Er zal dus zeker ook een groot assortiment zijn voor wie op voorhand geen bestelling heeft doorgegeven."

Colruyt: 8u30 - 13u

Carrefour Hypermarkt: 8u -17u

Delhaize: 9u -14u

Lidl: 9u -14u

Okay: 8u30 -13u

Pakjes

Ook gulle mama's en papa's, oma's en opa's en tantes en nonkels met extreem uitstelgedrag kunnen nog twee nachtjes op beide oren slapen. Wie vandaag en morgen de moed niet bij elkaar kan rapen om de mensenmassa te trotseren, heeft zondag nog een laatste kans. In de grote steden kan je op 24 december nog de allerlaatste kerstcadeautjes inslaan.

"In Antwerpen zullen de winkels in het historische centrum, Zuid en de Diamantwijk open zijn tussen 10 uur en 17 uur," stelt persverantwoordelijke van Visit Antwerpen, Anja De Roeck, late shoppers gerust. "Maar het blijft natuurlijk wel aan de winkeliers zelf om de precieze openingsuren te bepalen." En ook in andere steden, zoals Leuven, Gent en Hasselt, kan je terecht voor de laatste pakjesstress. "We kunnen de winkeliers natuurlijk niet verplichten om de deuren te openen, iedereen heeft zelf de keuze om al dan niet mee te doen aan de laatste kerstshopping, al kunnen we wel verklappen dat bij heel wat winkels in het centrum uithangt dat ze ook op zondag 24 december paraat zullen staan voor de laatste kooplustigen," aldus een verantwoordelijke van Visit Hasselt. Al is net voor sluitingstijd nog snel naar het centrum hollen misschien niet het beste idee. Wil je zeker zijn van een pakje op kerstavond, dan heb je in de vroege namiddag het meeste kans.

Antwerpen: 10u - 17u

Brussel: 12u - 18u

Gent: 10u - 18u

Hasselt: 11u - 16u

Leuven: 10u - 17u

Mechelen: 11u - 17u



Let op: dit zijn richttijden. Alle winkeliers beslissen zelf over de openingstijden, dus deze kunnen afwijken.