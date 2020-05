Van deze tijdloze handtassen heb je nog jaren plezier Lynn Guillaume

21 mei 2020

11u00

Bron: Ninashop.be 0 Nina Shopt Op sommige handtassen geraak je nooit uitgekeken. Op handtassenjacht? Ga dan voor een pareltje dat je jarenlang met plezier uit je kast haalt. Op sommige handtassen geraak je nooit uitgekeken. Op handtassenjacht? Ga dan voor een pareltje dat je jarenlang met plezier uit je kast haalt. Ninashop.be ging voor jou op zoek naar de mooiste, immer in fashion handtassen.

Tijdloze tote bag

Sinds de jaren ’90 is de tote bag een vaste waarde in het modebeeld. Haar elegante look valt bij heel wat vrouwen in de smaak. Naast stijl scoort deze klassieker der klassiekers ook hoog op gebruiksgemak. Voor de praktische zielen onder ons is een tote bag een echte must-have. Ga voor een exemplaar zonder opvallende prints of logo’s in een neutrale tint als cognac, wit of zwart: goed voor jarenlang plezier.

1. Lucca Baldi - Montecarlo (€ 74,90 ipv € 324)

2. Lauren Ralph Lauren (€ 295,95)

3. Mia Tomazzi - Calizzano (€ 124,50 ipv € 249)

4. O My Bag (€ 329)

Zwarte schoudertas

Een zwarte schoudertas is dé ‘little black dress’ in handtassenland. Een feestje, zomerse BBQ of uitstap naar de dierentuin? Deze zwarte klassieker past naadloos bij iedere gelegenheid en kledingstijl. Ontbreekt deze basic nog in je collectie? Hoog tijd om daar verandering in te brengen!

1. Anna Morellini - Arianna (€ 53,70 ipv € 179)

2. Lancaster (€ 229)

3. Furla (€ 194,95)

4. Anna Morellini - Alice (€ 39,90 ipv € 159)

Elegante partybag

Coronatijd of niet, feestjes zullen altijd een deel van ons leven blijven. Een compact tasje dat makkelijk in je hand past en je smartphone, lipstick en sleutels elegant opbergt mag dan ook niet ontbreken in je handtascollectie. Deze subtiele exemplaren passen perfect bij ieder uitje, nu én in de toekomst.

1. Anna Morellini - Mona (€ 68,70 ipv € 229)

2. Michael Kors (€ 136,5 ipv € 195)

3. Zign (nu € 29,99 ipv € 39,99)

4. Anna Morellini - Marla (€ 29,70 ipv € 99)

