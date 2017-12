LifeWear Gesponsorde inhoud Uitgetest: avontuur onder het vriespunt met ‘Heattech’ Aangeboden door Uniqlo

07u00 0 Nina Shopt Delphine won de Goed Gevoel-wedstrijd voor een luxeweekend in Durbuy met alles erop en eraan én ze mocht vijf vriendinnen meenemen. Op het programma stond een portie avontuur in Adventure Valley Durbuy. Van escape room tot death ride: de adrenaline was voelbaar, maar hoe zat het met de koude?

Goed Gevoel

De dames waren blij met de warme outfits die ze bij Uniqlo mochten uitkiezen voor hun outdoor activiteit. Vooral de Heattech t-shirts waren het geknipte geschenk tegen de koude. De dunne stof zet namelijk transpiratie om in warmte en houdt deze ook vast. ‘De stoffen zijn soepel en zacht en het zit heel gemakkelijk en comfortabel’, vertelde Delphine. Haar vriendin Hannelore gaf toe dat ze het nu warmer heeft dan met een gewoon T-shirt aan. ‘Ik heb het echt nooit koud gehad, het werkt heel goed. Ideaal voor een outdoor activiteit, maar ook voor dagelijks gebruik tijdens de wintermaanden.’ Intussen hingen de vriendinnen hoog in de lucht in het klimbos om een niet zo eenvoudig parcours af te leggen.

Gewoon of extra warm?

Of ze intussen niet aan het transpireren waren? ‘Angstzweet misschien’, lachte An. ‘Nee, ik heb eigenlijk niet voelbaar gezweet tijdens de activiteiten en er vielen ook geen geurtjes te bespeuren.’

Hoe komt dat nu juist?

Er zijn drie warmteniveaus bij Heattech. ‘Ik had het met de gewone variant zeker voldoende warm’, zei Nele, terwijl ze het hoogteparcours inruilde voor een zipline waarlangs ze even later naar beneden zoefde. Barbara testte het tweede, extra warme type shirt: ‘Ik had het absoluut warm genoeg maar ik was zeker niet aan ’t zweten.’ Hannelore vond de ruime keuze binnen de collectie erg verrassend. ‘Er zit voor elk wat wils bij, in leuke kleuren. Het zijn toffe stuks om mee te combineren. Dit rolkraagtruitje bijvoorbeeld, kan ik ook aan onder een wat gekleder stuk’. Heattech heeft me echt aangenaam verrast’, sloot Barbara af.

Het volledige verslag lees je deze maand in Goed Gevoel!

Goed Gevoel

Goed Gevoel