Terug naar het werk? Met deze handtassen doe je het in stijl Lynn Guillaume

06 september 2019

11u30

Het zit er weer op, die heerlijke zomervakantie… Wil je dit jaar dat zalige vakantiegevoel wat langer vasthouden? Dan neem je toch gewoon een zomerse handtas mee naar het werk!

Een beetje fashionista wil al lang niet meer met een suffe laptoptas gespot worden. Vandaag stoppen we onze werkspullen liever in een hippe handtas. Zo’n XL-exemplaar waar moeiteloos je hele hebben en houden in past. Niets mis met een neutraal model in zwart of bruin, maar om die septemberblues te counteren kiezen wij dit jaar voor een handtas met wat extra summervibes. Subtiel vlechtwerk, zachte pasteltinten en een vleugje nonchalance: we like! Onze toppers op een rijtje.

1. Fosdinovo - Lucca Baldi

2. Allessandra - Anna Morellini

3. Cecina - Lucca Baldi

4. Ventotto - Mia Tomazzi

5. Solana - Anna Morellini

6. Gimignano - Lucca Baldi

7. Monte Cimone - Pia Sassi

