Tassentrend 2020: de XL handtas is terug Lynn Guillaume

20 februari 2020

11u30 0

Hou je wel van een streepje drama? Wij ook! Met deze twaalf grote en meeslepende handtassen maak je een grootse indruk.

De voorbije seizoenen kromp de handtas tot het kleinst denkbare formaat, maar daar komt eindelijk verandering. De XL-bag is helemaal terug van weggeweest en dat is maar maar goed ook. Want zeg nu zelf, een handtas waarin je enkel een paar AirPods kwijt kan? Daar zat geen enkele vrouw op te wachten.

Super size

Eerste showstopper in de categorie big en bold is de ‘super size’. Hoe groter, hoe beter luidt het credo van deze opvaller. Bonuspunten scoor je met een opvallende kleur, interessante vorm of bijzonder detail!

1. O MY BAG - Fly violet (€ 299)

2. Zoe & Noe - Garganega (nu €57,58, ipv €329)

3. Lucca Baldi - Montecarlo (nu €97,70, ipv €324)

1. Mia Tomazzi - Latisana (nu €95,70, ipv €319)

2. Nero Giardini - Gouden Shopper (€ 165)

3. Mango - Handtas met dubbel handvat (€ 35,99)

Hobo bag

Een schoudertas met ietwat nonchalante body: maak kennis met de hobo bag. Ruim genoeg voor al je essentials en heerlijk praktisch. Deze seizoensnieuwkomer heeft alles in huis om een echte klassieker te worden.

1. Sutton - Coach (€ 375)

2. Anna Morellini - Alba (nu €83,70 ipv €279)

3. Liu Jo - Satchel (€ 159,95)

1. Mia Tomazzi - Scala (nu €97,80 ipv €489)

2. Liebeskind - Venice Hobo M (€ 249)

3. Anna Morellini - Caprice (nu €89,70 ipv €299)

Jouw smaak niet gevonden? Bekijk andere XL handtassen met 70% korting op Ninashop.be

Lees meer op Ninashop.be:

Schoudertas is weer helemaal in: dit zijn onze keuzes

Dit zijn ze: de mooiste cognac handtassen

Investeren in een handtas? Deze toppers zijn het waard