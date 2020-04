Straks scoren op de Nationale NINA-webdag Redactie

10 april 2020

12u11 0 Nina Shopt Op 16 mei is het Nationale NINA-webdag. Wij tonen je alvast onze favorieten die je met fikse korting kunt kopen. Zo weet je zeker dat je straks niets mist.

Toptrend: kleuren en prints die 100 % natuur uitstralen.

1. Aardekleuren

Waarom? Omdat kleuren uit de natuur (lees: klei, kalk, terracotta, zand en gewassen als haver en vlas) krachtig, veelzijdig, superbasic en altijd flatterend zijn.

Hoe? In de mix, maar ook mooi met fris wit, pistache en lavendel. Of haal er een dosis riet of raffia bij.

Runway: Jacquemus

1. Warehouse, utility Jack, € 71

2. Astrid Black Label, jurk, € 89,99

3. Bel&Bo, raffia tas, € 24,99

2. Alle tinten groen

Waarom? Omdat groen associaties met een gezonde levensstijl oproept. Van diep zeewiergroen tot fris grasgroen, je vindt het allemaal in de natuur.

Hoe? Draag het ton sur ton of laag op laag, alle tinten door elkaar. Ook mooi met wit, lila en beige en zelfs met knalroze en oranje.

Runway: Victoria Beckham

1. Scotch & Soda, jurk, € 139,95

2. Dune London, muiltjes, € 105

3. Danse Lente, crossbodytas, € 225

3. Lavendel

Waarom? Omdat lavendel dé pastelkleur met feelgoodgarantie is. De kleur die doet denken aan de Provence maar ook de kleur die je krijgt als je verft met rode bieten.

Hoe? Sterk met fris wit, grasgroen, violet en korenbloemblauw.

1. Millenium, trui met glitterdetails, € 42,95

2. Scoth & Soda, zijden bloes, € 179,95

3. Ganni, satijnen midi-rok, € 265

4. Tropische flora

Waarom? Omdat tropische bloemen en bladeren je zo de jungle in knallen. In gedachten toch...

Hoe? Combineer met rustige items in jeans, zwart of wit.

Runway: Valentino

1. River Woods, jurk, € 140

2. Vero Moda, bloes, € 29,99

3. Batida, midi-rok, € 89

5. Grote bloemen

Waarom? Omdat iedereen blij wordt van een stevige dosis bloemen.

Hoe? Ga voor de complete boeketexperience. In een setje of een mix met kleine bloemenprints.

Runway: Fendi

1. Ichi, midi-jurk, € 69,95

2. Bel&Bo, top, € 24,99

3. Clouds of Fashion, broek, € 64,99

6. Microbloemen

Waarom? Omdat minuscule lieflijke bloemenmotiefjes de allernieuwste zomertrend zijn.

Hoe? Laat de bloemen voor zich spreken en draag ze van top tot teen.

Runway: N21

1. Deux, doorknoopjurk, € 109,99

2. Bel&Bo, T-shirt, € 29,99

3. Only, midi-rok, € 34,99

