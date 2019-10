Stiletto, sneaker of biker boot? Zo kies je de juiste handtas bij je schoenen! Lynn Guillaume

17 oktober 2019

Een beetje fashionista matcht haar handtas met haar schoenen. En dan hebben we het echt niet over doordacht kleurgebruik. Ieder type schoen vraagt immers vooral om een passende vorm en structuur. Say what? Nina to the rescue!

Stiletto's

Haal je voor een fancy feestje je mooiste stiletto’s uit de kast? Ultravrouwelijke schoenen combineren het mooist met een klein, elegant tasje. Een feestelijke clutch of opvallende box-bag? Aan jou de keuze! Anno 2019 hoeft je tas trouwens al lang niet meer dezelfde kleur als je schoenen te hebben. Een opvallende handtas in een knalkleur geeft een neutrale outfit wat extra pit.

1. Lagosta - Mia Tomazzi

2. Chiese - Lia Biassoni

3. Arlettis mini - Coccinelle

Pumps en plateauzolen

Een hogere zool of hak staat vrouwelijk en straalt tegelijkertijd flink wat power uit. Trek die lijn door naar je handtas en ga voor een grote clutch, een toffe totebag of statige Birkin-lookalike. Ook hier hoef je niet wakker te liggen van al dan niet matchende kleuren. Zorg ervoor dat het totaalplaatje klopt. Pumps met luipaardprint passen mooi bij een beige handtas. Maar je kan de kleur van je tas net zo goed afstemmen op de print in je blouse of een opvallende riem. Experimenteer!

1. Monte Cimone - Pia Sassi

2. Secchia - Lia Biassoni

3. Meadows Raffia Envelope Pouch - Ted Baker

Platte stappers

Klassieke veterschoenen blijven een hit dit najaar. Ga voor een minimalistische look en match je schoenen met een grote tas zonder al te veel franjes. In een meer feestelijke setting kan je de grote handtas inruilen voor een grote clutch. Stijlvol in al haar eenvoud.

1. Mini Hero - Kaai

2. Handtas - Parfois

3. Nozza - Lia Biassoni

Funky sneakers

Een funky sneaker aan je voeten? Stap af van de klassieke handtas en kies voor een exemplaar dat net wat nonchalanter en speelser staat. Een opvallende kleur, ludieke vorm of grappig detail? Bepaal zelf de regels!

1. Draagtas - Essentiel

2. Romanie - CKS

3. Emilia - Lia Biassoni

Biker boots

Stoere boots smeken om een tasje dat evenveel rock ’n roll uitstraalt. Weet je niet waar te beginnen? Hou dan de iconische Chaneltas 2.55 voor ogen. Met een zwarte schoudertas uit stoer leer met schakelketting zit je altijd goed. Ook een iets grotere schoudertas kan best, maar zoek het niet te groots. Een XL tas kan het geheel nogal plomp doen ogen.

1. Fiora - Mia Tomazzi

2. Meda - Mia Tomazzi

3. Black quilted bag - River Island

