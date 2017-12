Feest Gesponsorde inhoud Stijlvolle Steenbok of eigenzinnige waterman? Deze party outfit past bij jouw sterrenbeeld! Aangeboden door Veritas

07u00 0 Nina Shopt Oh oh. Geen idee wat je tijdens de feestperiode aan moet? ZOEK. NIET. VERDER. Jouw party outfit staat immers in de sterren geschreven. Check hier welke feestlook het best bij jouw sterrenbeeld past.

Veritas

Veritas outfits

Steenbok (22 december - 20 januari)

Kenmerken: vastberaden, verstandig, ambitieus, gereserveerd, tikkeltje pessimistisch en eerder gierig.

Stijl: hoewel je van mode houdt en er ook veel van afweet, val je niet graag op. Jouw look is elegant en stijlvol, maar je geeft er niet graag te veel geld aan uit.

Ideale party outfit: kies voor een outfit die je de hele winter lang kan dragen –slim en voordelig! - en maak de look feestelijk met een ‘schitterend’ detail zoals dit sjaaltje met pailletten.

Bekende stijlvolle Steenbokken: Kate Middleton, Vanessa Paradis en Michelle Obama



Waterman (21 januari - 20 februari)

Kenmerken: complex, vrij, eigenzinnig, onvoorspelbaar, soms wat dwars en vaak besluiteloos.

Stijl: jij doet je eigen zin en trekt je niets aan van wat anderen denken. Je durft gekke combinaties maken, geeft nieuwe trends een kans, maar wanneer iedereen ze draagt, dan haak jij af. Jij bent een trendsetter, geen trendvolger.

Ideale party outfit: glitters all the way. Deze opvallende panty schreeuwt jouw naam. Nee, trop is jamais teveel.

Bekende eigenzinnige Watermannen: Beth Ditto, Millie Bobby Brown en Alicia Keys



Vissen (21 februari - 20 maart)

Kenmerken: gevoelig, zorgzaam, spiritueel, romantisch, chaotisch en onzeker

Stijl: vrouwelijk, zacht en elegant, dàt straal jij uit. Jij houdt van mooie stoffen, fijne prints en flirterige details, zonder dat het té sexy wordt.

Ideale party outfit: jij voelt je als een vis(sen) in het water, in deze look met barokke bloemenprint, flirterig zwierend mouwtje, matching handtas en knalrode nagels.

Bekende romantische Vissen: Dakota Fanning, Olivia Palermo en Jessica Biel



Ram (21 maart - 20 april)

Kenmerken: energiek, enthousiast, rebels, moedig, bazig en competitief

Stijl: moedig als je bent, kleed jij je graag powerful, met een rebelse, kinky toets.

Ideale party outfit: In krachtig zwart heb jij alles onder controle. De netkousen en de stiletto’s zorgen voor een edgy touch.

Bekende rebelse Rammen: Victoria Beckham, Kristen Stewart en Rooney Mara



Stier (21 april - 21 mei)

Kenmerken: sensueel, loyaal, geduldig, traditioneel, volhardend maar ook koppig

Stijl: in jouw kast hangen vooral klassiekers en degelijke basics. En daar wil je gerust wat voor betalen. Jouw stijl is tijdloos en luxueus.

Ideale party outfit: klassieke T-straps, een hoge taille rok en een tijdloze blouse. Voeg daar een beetje sparkle aan toe en je bent klaar voor het feest.

Bekende traditionele Stieren: Adele, Cate Blanchett en Christina Hendricks



Tweelingen (22 mei - 21 juni)

Kenmerken: speels, zorgeloos, fantasierijk, openhartig, besluiteloos en soms wat té nieuwsgierig.

Stijl: je hebt geen vaste kledingstijl. De ene dag kies je voor stoer, de andere dag voor elegant. Tenminste, als je al kan kiezen. Je giet er wel steeds een speels sausje over.

Ideale party outfit: leg voor alle zekerheid twee outfits klaar: chique sportief in short en sneakers of een classic LBD met pumps. It’s up to you. Beide looks hebben speelse details zoals glitters, bling en fluff.

Bekende speelse Tweelingen: Mary-Kate & Ashley Olsen, Helena Bonham Carter en Kylie Minogue



Kreeft (22 juni - 22 juli)

Kenmerken: creatief, lief, praktisch, zorgzaam, veeleisend, wisselvallig en een tikje manipulatief.

Stijl: hoewel jouw kledij meestal niet opvalt, doen jouw accessoires dat wel. Grote kans dat jij handtas -, schoenen-, en/of sjaaltjesverslaafd bent.

Ideale party outfit: deze handtas is een eyecatcher én heeft het perfecte formaat. Klein genoeg om mee te gaan feesten, groot genoeg voor al je essentials.

Bekende creatieve Kreeften: Diane Kruger, Eva Green en Selena Gomez



Leeuw (23 juli - 23 augustus)

Kenmerken: ijdel, charmant, loyaal, warmhartig, dramatisch en soms wat luid

Stijl: je durft opvallen, maar je gaat er nooit echt ‘over’. Je stijl is verfijnd, bijna koninklijk en je houdt van dramatische effecten.

Ideale party outfit: zorg voor een dramatische binnenkomer met deze royal choker en haarpin Voeg nog wat glitters toe en je bent the queen of the ball.

Bekende verfijnde Leeuwen: Jennifer Lopez, Charlize Theron en Jennifer Lawrence



Maagd (24 augustus – 23 september)

Kenmerken: perfectionistisch, netjes, geduldig, bescheiden, conventioneel en kieskeurig.

Stijl: jij denkt grondig na over wat je aantrekt en je look is altijd tot in de puntjes verzorgd. En een tikje braaf. Dat ook.

Ideale party outfit: wat jij zelf doet, doe je beter! Versier het kraagje van je hemd met feestelijke kraaltjes en je krijgt de uitstraling die je wil: preppy, netjes, vrouwelijk en chique.

Bekende preppy Maagden: Rachel Bilson, Blake Lively en Michelle Williams



Weegschaal (24 september - 23 oktober)

Kenmerken: elegant, evenwichtig, lief, harmonieus, diplomatisch maar goedgelovig.

Stijl: je voelt nooit de noodzaak om op te vallen, maar je volgt wel graag de mode. Je uitstraling is hip, lief en hartelijk.

Ideale party outfit: een statement juweel, zoals deze elegante oorbellen, meer heb jij niet nodig om te stralen.

Bekende harmonieuze Weegschalen: Kate Winslet, Marion Cotillard en Hilary Duff



Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Kenmerken: gewaagd, passioneel, mysterieus, scherpzinnig, rancuneus en je kan venijnig uit de hoek komen.

Stijl: je kent je troeven en je speelt ze ook uit. Je bent sexy, sensueel maar je behoudt altijd voldoende mysterie.

Ideale party outfit: meow. Een subtiel decolleté, een sexy choker en speelse kattenoortjes. Smoking hot.

Bekende mysterieuze Schorpioenen: Scarlett Johansson, Katy Perry en Jena Malone



Boogschutter (23 november - 21 december)

Kenmerken: enthousiast, avontuurlijk, zelfstandig, betweterig, soms wat onverantwoordelijk en altijd rusteloos.

Stijl: hoewel je er heus wel over nadenkt, zie je er altijd effortless cool uit. Je houdt van hip, ja, maar toch vooral van kleren die lekker zitten.

Ideale party outfit: pumps dragen en vervolgens de hele avond koude voeten hebben? No thanks. Dan liever sokjes in je hoge hakken en zo meteen je outfit nonchalant cool maken.

Bekende vlotte Boogschutters : Katie Holmes, Taylor Swift en Kaherine Heigl







Begin het nieuwe jaar met een dosis geluk. Maak élke feestoutfit compleet met een stijlvolle armband met daaraan een lucky charm van jouw sterrenbeeld.

Veritas Armband met sterrenbeeld €14,99 - Veritas

Veritas heeft een mooie collectie accessoires, juwelen en kousen. Alle items kan je dan ook terugvinden op de cadeautjespagina van www.veritas.be