Soldentoppers: deze handtassen moet je hebben Lynn Guillaume

10 augustus 2020

11u00

Bron: Ninashop.be 0

Een flink afgeprijsde tas meegrissen om ze uiteindelijk nooit te gebruiken? Been there, done that. Pak het deze soldenperiode slimmer aan en kies een tas waaraan je jarenlang plezier beleeft.

Classy zwart

Gedaan met keuzestress s’ ochtends. Een zwarte tas is de ideale passe-partout. Kies voor een kwaliteitslederen exemplaar zonder al te veel franjes. Deze black beauty’s zijn een must-have voor elke vrouw!

1. Valbrona, Mia Tomazzi (Nu €79,90 ipv €349).

2. Monte Catria, Pia Sassi (Nu €75,60 ipv €189).

3. Cisano, Lucca Baldi (Nu €79,90 ipv €329).

4. Fossil (nu € 96,95 ipv € 129,95).

Tijdloos cognac

Zomer of winter, een tas in cognacleder staat mooi in elk seizoen. Deze instant klassiekers zijn een absolute aanwinst voor je handtascollectie. XL of klein en fijn? Aan jou de keuze!

1. Adda, Lia Biassoni (Nu €54,90 ipv €219).

2. Lura, Lia Biassoni (Nu €79,90 ipv €349).

3. Giazza, Lucca Baldi (Nu €129,60 ipv €324).

4. Ted Baker (nu € 107,95 ipv € 134,95).

Zachtroze

Nog een kleur die het al jarenlang goed doet: zachtroze. Niet zo vreemd, want een lichtroze tas past net zo goed bij je fleurige zomerjurk als bij een sobere werkoutfit. Het ideale accessoire om dat heerlijke zomergevoel ook in het najaar vast te houden. Nu kopen, lang van genieten!

1. Ventotto, Mia Tomazzi (Nu €135,60 ipv €339).

2. Taro, Lia Biassoni (Nu €59,90 ipv €249).

3. Still Nordic (nu € 79,95 ipv € 99,95).

4. Whistles (nu € 68 ipv € 85).

Lees ook op Ninashop.be:

Trendy handtassen voor ieder budget

Een nieuwe handtas? Deze 4 zomertrends mag je niet missen!

Een handtas die praktisch én stijlvol is? Het kan!

Bron: Ninashop.be