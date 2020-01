Solden: dit zijn de leukste handtassen onder 50 euro Lynn Guillaume

16 januari 2020

10u00 0 Nina Shopt Ben jij nog op zoek naar de perfecte soldenkoop? Wij gingen voor jou op zoek naar de leukste handtassen voor minder dan 50 euro. Graag gedaan!

Een vrouw kan nooit genoeg handtassen hebben, althans dat vinden wij bij Ninashop.be. Profiteer van de solden om je collectie aan te vullen met enkele slimme stukken.

Tijdloze basics

Een lederen kwaliteitsschoudertas in tijdloos zwart, bruin of cognac? De solden is de perfecte periode om te investeren in een slimme passe-partout waar je jarenlang plezier aan beleeft.

1. La Redoute Collections (nu € 49,49 ipv € 89,99)

2. Mia Tomazzi - San Siro (nu €41,83 ipv €239)

3. Anna Morellini - Alice (nu €39,90 ipv €159)

4. Anna Morellini - Andrea (nu €39,95 ipv €219)

Feest

Een feestelijke clutch of edgy handtas geven een eenvoudige outfit extra pit. Maar net omdat je ze minder vaak uit de kast haalt, spendeer je er liever niet te veel budget aan, nietwaar? Kijk tijdens het soldenshoppen uit naar leuke statement pieces. Nu kopen, jarenlang dragen!

1. Dune London - Benria crossbodytas (nu € 45 ipv € 75)

2. Valentino by Mario Valentino - DIME Schoudertas (nu €49,49 ipv €89,99)

3. Mia Tomazzi - Verona (nu €41,83 ipv €239)

4. Zoe & Noe - Malvasia (nu €34,83 ipv €199)

Zomertassen

Zomers gevuld met citytrips, vakanties en festivals vragen om een andere tas dan donkere wintermaanden. Kijk nu al uit naar tassen die je binnen enkele maanden om je arm zwiert. De perfecte remedie om de winterblues te verjagen!

1. Anna Morellini - Elena (nu €39,95 ipv €229)

2. DKNY - Belt bag (nu € 48,95 ipv € 109,95)

3. Mia Tomazzi - Giosanno (nu €37,45 ipv €214)

4. Calvin Klein - Sculpted crossbodytas (nu € 29,95 ipv € 59,90)

