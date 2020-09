Weekend van de klant Gesponsorde inhoud Shoppen maakt écht gelukkig en wel om deze redenen Aangeboden door Weekend van de klant

24 september 2020

08u00 0

Shoppen is zoveel meer dan een winkel binnenstappen en iets leuks kopen. Het is een beleving, pure ontspanning, zelfs een beetje sporten en het doet gewoon ontzettend veel deugd om uit ons kot te komen en mensen te zien. Weekend van de Klant zet maximaal in op je geluksgevoel: twee dagen lang winkelhieren, dat zijn véél voordelen.

Pure happiness

Het heeft geen zin om het te ontkennen, shoppen maakt écht gelukkig. Dat zakje met inhoud dat je net werd overhandigd aan de kassa, heeft rechtstreeks effect op je gelukshormoon en dat geeft nu eenmaal een kick. Dat wil echter niet zeggen dat je daarom regelmatig met zeven zakken aan elke hand door de straten moet struinen: het is bewezen dat wie zich af en toe verwent met iets moois, simpelweg vrolijker is.

Méér dan shoppen

Misschien shop je in je eentje en ga je heel gericht op je doel af: een feestjurk, een wollen trui, een regenjas. Doorgaans wandelt er echter nog iemand aan je zijde: je partner, moeder, vriendin, zoon… En dus wordt dat shopdagje meer dan alleen winkelen: het draait ook om het bijpraten, gezellig lunchen, een terrasje doen, misschien maak je er zelfs een weekend van…

10.000 stappen… and counting

Moeite om die 10.000 stappen per dag te halen? Niet vandaag! Meer nog, je merkt pas ’s avonds, wanneer je voldaan in de zetel hangt, dat je voeten en benen eigenlijk echt wel stevig hebben gewerkt. Je gelukshormoon lacht de vermoeidheid natuurlijk weg, maar ondertussen heb jij wel mooi een vakje afgevinkt op je sportabonnement.

Wèg stress

Zit je met stress, dan is het belangrijk om voldoende afleiding te zoeken. Gaan joggen, fietsen, een terrasje doen, maar dus ook shoppen verlegt de focus, maakt je hoofd leeg en doet ontspannen. Shoppen om je beter te voelen wérkt dus. Continue shoppen om je beter te voelen heeft dan weer een averechts effect…

Een nieuwe start

Shoppen houdt een soort belofte in. Je wil méér kleur dragen. Je wil je woonkamer gezelliger maken. Je hebt bloem en een bakvorm nodig om je eigen brood te leren bakken. Je wil een sportoutfit om je extra te motiveren richting sportclub. En ook die hoofdtelefoon gaat nuttig zijn om je videocalls professioneler te laten klinken. Allemaal verdoken voornemens dus.

Next level shopping

Online ga je 24/7 door de rekken, toch blijft het een gigantische klus om je door de overload aan opties te worstelen. Click, click, nog een click… Bovendien moet je alwéér achter een scherm kruipen. Dan liever the real thing: kijken, keuren en vooral ook voelen. Zelfs ruiken, want heel wat winkels hebben hun eigen parfum. Weet je niet wat je precies zoekt, heb je extra informatie of hulp nodig bij de juiste maat, de kleur, het type… Gewoon een verkoper aanspreken en je krijgt advies op maat.

Mensenlief!

Waarschijnlijk de belangrijkste reden om regelmatig te gaan shoppen: het sociale contact. Zelfs al vragen deze vreemde tijden om een resem regels en maatregelen – het mondmasker, de afstand, de shoppingroute in winkels, contactloos betalen – het doet zoveel deugd om mensen te zien, een babbeltje te slaan, geïnspireerd te raken…

EEN WEEKEND LANG SHOPPEN

Al sinds de lancering in 2017 is Weekend van de Klant een groot succes. Tienduizenden handelaars, van kleine zelfstandigen tot grote ketens, verwennen hun klanten met leuke attenties en dat valt in de smaak. Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober langs bij je favoriete, lokale winkels. Ontdek hier alle deelnemers, hun acties en de animatie in jouw buurt. Klik meteen ook door naar de wedstrijd en maak kans op een gastronomische verwenweek of een citytrip in eigen land.