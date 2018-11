Shop met korting tijdens de Nationale NINA-dag: de favorieten van de redactie Valérie Wauters

09 november 2018

10u02 0 Nina Shopt Deze zaterdag is het zover: tal van winkels geven je een fikse korting ter ere van de Nationale NINA-dag. Krijg je spontaan last van keuzestress? No worries, om je een handje te helpen gingen wij alvast op zoek naar onze favoriete items. Vandaag: de top 3 van redactrice Valérie.

Ik beken: een held in organisatie ben ik niet. Chaos is my middle name, ook tijdens het shoppen. Het mag dan ook geen wonder heten dat dat zich meteen ook vertaalt in de stuks die ik wil scoren tijdens de Nationale NINA-dag. Iets voor de kinderen, een beautyproductje en ook nog een leuk paar nieuwe enkellaarsjes? Bring it on.

1. Urban Decay Naked Cherry oogschaduwpalet. € 55,05. Koop het met 20 % korting op vertoon van je NINA-shoppingkaart en de ICI PARIS XL-Beauty Member Card. Geldig op het volledige assortiment bij aankoop van minimaal twee producten. In de winkel of online.



2. Fleece rendierentrui met kap, € 29,99 bij LolaLiza. Scoor deze trui zaterdag met 20% korting bij LolaLiza of online.



3. Alma en Pena enkellaars met dierenprint, € 139,99 bij Avance. Koop ze met 20% korting bij Avance of online.

Benieuwd welke merken allemaal meedoen? Hier vind je een volledige lijst. Veel shopplezier!