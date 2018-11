Shop met korting tijdens de Nationale NINA-dag: de favorieten van de redactie LDC

07 november 2018

12u03 0 Nina Shopt Deze zaterdag is het zover: tal van winkels geven je een fikse korting ter ere van de Nationale NINA-dag. Krijg je spontaan last van keuzestress? No worries, om je een handje te helpen gingen wij alvast op zoek naar onze favoriete items. Vandaag: de top 3 van redactrice Liesbeth.

Mijn missie? De perfecte winteroutfit vinden. Elk seizoen probeer ik mijn kleerkast een update te geven door een aantal nieuwe basics te scoren. Momenteel staan er nog een aantal stuks op mijn boodschappenlijstje, waaronder een simpel paar zwarte enkellaarzen, een gezellige winterjas én een vrolijke maxi-jurk. En om het met een cliché te zeggen: wie zoekt, die vindt!

1. Lange bloemenjurk, LolaLiza, € 49,99, scoor ze zaterdag met 20% korting op vertoon van de NINA-shoppingkaart of online.

2. Teddyjas in een snoepkleurtje, C&A, € 59, scoor ze zaterdag met 20% korting op vertoon van de NINA-shoppingkaart of online.

3. Zwarte suède enkellaarzen, Bent, € 139,90, scoor ze zaterdag met 20% korting op vertoon van de NINA-shoppingkaart of online.

Benieuwd welke merken allemaal meedoen? Hier vind je een volledige lijst. Veel shopplezier!