Septemberstress? 15 handtassen die je leven makkelijker maken.

01 september 2020

14u33 0 Nina Shopt Septemberstress? Met deze musthave handtassen neem je een vliegende start, op het werk, in de avondles of met je kinderen!

Klaar voor de ratrace

Van school naar de sportclub, muziekles en jeugdbeweging… Na enkele maanden ‘rust’ trekt de vertrouwde ratrace zich stilaan weer op gang. Een snelle koek voor onderweg, een flesje water om de dorst te lessen na het sporten en zelfs een paar reservevoetbalsokken voor zoonlief: met deze hippe mom-bags kan taximama de wereld aan. Ruim genoeg voor al je kleine lifesavers en hip genoeg om elke dag met plezier om de arm te slaan.

1. Monte Cimone, Pia Sassi (Nu €64,90 ipv €249).

2. Cora, Anna Morellini (Nu €79,90 ipv €349). https://www.ninashop.be/collections/alle-handtassen/products/cora-lichtblauw

3. Caroline, Anna Morellini (Nu €74,90 ipv €329).

1. Clio Goldbrenner (€ 525 ).

2. Coccinelle (€ 395).

Terug naar kantoor

Pendelen tussen je homeoffice en kantoor? Een praktische tas is het halve werk. De ideale office bag is ruim genoeg voor je persoonlijke én businessspullen, voorzien van vakjes om het overzicht te bewaren, bestand tegen een stootje en -laten we eerlijk zijn- ziet er stijlvol uit zodat hij perfect bij je outfit past. Deze toppers vinken moeiteloos alle vakjes aan. Hip én office-proof!

1. Valbrona, Mia Tomazzi (Nu €79,90 ipv €349).

2. Tory Burch (€ 345).

1. Parma, Lia Biassoni (Nu €69,90 ipv €299).

2. Aldo (€ 69,95).

3. Sorella Nure, Lia Biassoni (Nu €119,60 ipv €299).

Naar de les

Kruip jij binnenkort weer achter de schoolbanken? Bij zo’n spannende nieuwe start hoort een al even spannende nieuwe tas. Eentje die past bij je nieuwe studentenleven en waarin je makkelijk je laptop, cursussen en notitieschriften kwijt kan. Graag je handen vrij? Dan is een rugzak jouw ideale study-buddy. En neen, daarmee bedoelen we niet die nylon backpack uit je tienertijd. Kies liever voor een lederen exemplaar. Nét dat tikkeltje volwassener, oersterk en goed voor jarenlang plezier!

1. Claire, Anna Morellini (Nu €179,40 ipv €279).

2. Eastpak (€ 155).

1. Cisano, Lucca Baldi (Nu €79,90 ipv €329).

2. Vermentino, Zoe & Noe (Nu €149,50 ipv €299).

3. Nat & Nin (€ 190).

