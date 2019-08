Scoor een it-bag voor een fractie van de prijs Lynn Guillaume

28 augustus 2019

11u31

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Droom je van een designertas maar wil je er geen duizenden euro’s voor neertellen? Wij selecteerden enkele it-bags die er nét zo stylish uitzien als de grote iconen én waarvoor je je bankrekening niet hoeft te plunderen. Graag gedaan!

Balenciaga City- stijl

Kate Moss en Sienna Miller waren helemaal weg van de nonchalante look van deze Balenciaga. En dat is precies wat ons bij deze toppers aanspreekt. Gemaakt van soepel leer, met een fijne afwerking en een vleugje rock-’n- roll. We like!

(lees verder onder de foto)

1. Milena - Anna Morellini

2. Sirio - Mia Tomazzi

3. Trescore - Mia Tomazzi

4. City bag - Balenciaga

Louis Vuitton Speedy-stijl

Geen gedoe met 101 ritsen en vakjes, maar één centrale sluiting. Deze handtas toont meteen wat hij in huis heeft. Voor de sloddervossen onder ons misschien niet het meest overzichtelijke model, maar het oog wil ook wat, nietwaar?

(lees verder onder de foto)

1. Roserio - Mia Tomazzi

2. Mira - Anna Morellini

3. Gavia - Lia Biassoni

4. Speedy - Louis Vuitton

Chloé Drew-stijl

Elegant, tijdloos en toch helemaal nu. Niet verwonderlijk dat deze tas van Chloé een echte hit is. Geen 1000+ euro op overschot? Deze beauty’s zijn haast even mooi als the real thing.

(lees verder onder de foto)

1. Brembo - Lia Biassoni

2. Adda - Lia Biassoni

3. Fiora - Lia Biassoni

4. Drew - Chloé

Hermès Birkin-stijl

Geruchten over eindeloze wachtlijsten maakten de Birkin nog exclusiever. Wie vandaag een Hermèsboetiek binnenstapt, kan er met een beetje geluk meteen eentje op de kop tikken. Al is dat laatste misschien relatief, want je moet er natuurlijk wel een smak geld voor neerleggen. Reken op een goede 10.000 euro. Slik. Wél de stijl, niet de centen? Dan ga je toch gewoon voor een van deze drie toppers?

(lees verder onder de foto)

1. Monte Cairo - Pia Sassi

2. Cracco - Mia Tomazzi

3. Sorella Nure - Lia Biassoni

4. Birkin - Hermès

Chanel 2.55-stijl

De flap bag van Chanel staat helemaal bovenaan de wish list van menig fashionista. Volgens sommigen is de iconische handtas trouwens ook een mooie investering. Moet jouw kapitaal nog wat aangespekt worden? Dan flaneer je toch gewoon met een van deze exemplaren om je arm?

(lees verder onder de foto)

1. Crema - Mia Tomazzi

2. Ghemme - Zoë&Noë

3. Meda - Mia Tomazzi

4. 2.55 - Chanel

Mulberry Bayswater-stijl

Ook de Bayswater mag niet in het iconenlijstje ontbreken. Stijlvol in haar al eenvoud, met het elegante slotje als eyecatcher. Maar het kan ook betaalbaarder. Deze drie beauty’s zijn even praktisch en een stuk liever voor je portefeuille.

(lees verder onder de foto)

1. Ventotto - Mia Tomazzi

2. Melegnano - Mia Tomazzi

3. Pomarance - Lucca Baldi

4. Bayswater - Mulberry

Céline Trapeze-stijl

Groot, groter, grootst! Voor wie graag haar hele hebben en houden met zich meezeult, is de Trapeze bag van Céline een topper. Al kan een XL-tas ook zonder XL-budget. Onze favorieten:

(lees verder onder de foto)

1. Rocchetta - Zoë&Noë

2. Solana - Anna Morellini

3. Negroamaro - Zoë&Noë

4. Trapeze - Céline

Lees ook:

Aha! Zo berg je al je handtassen netjes op

Size doesn’t matter, dit zijn de leukste kleine handtassen

Trouwfeest op de planning? Wij leggen de dresscode uit